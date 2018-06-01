«Остаётся много противоречий»: почему США поставили под угрозу сохранение договора о РСМД

30 лет назад вступил в силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Этот документ приблизил СССР и США к завершению холодной войны. Однако Вашингтон с недавнего времени рассматривает выход из соглашения. В Белом доме также решается вопрос о санкциях против РФ за якобы несоблюдение условий договора. С какой целью США ставят под удар взаимные гарантии ядерной безопасности, выяснял RT.

1 июня 1988 года вступил в силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Этот документ в Белом доме 8 декабря 1987 года подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган.

Впервые в истории человечества государства добровольно отказались от целого класса ядерного оружия. Документ стал важнейшим этапом на пути укрепления взаимного доверия между СССР и США. Колоссальное значение ДРСМД имел также для безопасности Европы, где были размещены американские оперативно-тактические комплексы (ОТРК) и командные пункты НАТО.

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Подписав договор, стороны тем самым отказались от применения и разработки любого вида баллистических и крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 км. Все стоящие на вооружении (и находящиеся на хранении) ракеты, пусковые установки, тренажёры и средства испытаний подлежали полному уничтожению.

Соединённые Штаты ликвидировали семейство ОТРК «Першинг» и наземные варианты крылатых ракет «Томагавк». СССР утилизировал комплексы «Пионер», «Темп-С», баллистические ракеты Р-12 и Р-14. Также Москва в качестве жеста доброй воли избавилась от ОТРК «Ока», дальность которого не превышала 400 км.

СССР и США учредили комиссию, которая следила за исполнением условий договора. Её специалисты регулярно посещали полигоны, предприятия и военные части на территориях двух держав. Все утилизационные мероприятия были завершены к июню 1991 года.

Взаимные обвинения

Большинство российских экспертов склоняются к мнению, что ДРСМД внёс весомый вклад в укрепление международной безопасности. Однако договор не отвечал в полной мере национальной безопасности СССР и постсоветской России.

Этот аргумент чаще всего подтверждается тем, что Москва обладала явным преимуществом по количеству носителей ракет средней и меньшей дальности. В ходе реализации ДРСМД были уничтожены 1846 ракетных комплексов (против 846 американских) и 117 советских объектов (против 32 американских).

Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган во время подписания Договора между СССР и Соединёнными Штатами о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

AFP

Кроме того, существенным недостатком договора было то, что его подписали далеко не все участники клуба ядерных держав. Другие государства (Франция, Великобритания, КНР) отказались ограничивать свой ракетно-ядерный потенциал. В итоге лидером по количеству ракет средней и меньшей дальности стал Китай. На вооружении Поднебесной находятся баллистические ракеты DF-21 и DF-26 и крылатые DF-10.

Несмотря на ряд недостатков, Москва никогда не призывала пересматривать ДРСМД в сторону сокращения ограничений. Эксперты считают, что потерянная в конце 1980-х годов боевая мощь была восполнена за счёт принятия на вооружение новейших ракет морского и воздушного базирования.

В последние годы основу российского наземного арсенала составляют тактический комплекс «Точка-У» (дальностью до 120 км) и ОТРК семейства «Искандер» (до 500 км). Армия США вооружена усовершенствованными образцами комплекса ATACMS (Army Tactical Missile System) дальностью до 150—300 км.

С 2014 года Москва и Вашингтон регулярно выступают со взаимными обвинениями, причём американская сторона, в отличие от российской, свои претензии не конкретизирует.

В зарубежных СМИ, в частности, утверждается, что Россия нарушила ДРСМД, развернув крылатые ракеты 9М729, которыми оснащены «Искандер-М». Также за рамками договора якобы оказались баллистические ракеты РС-26 (формально относятся к классу межконтинентальных). Утверждается, что 9М729 и РС-26 способны поражать цели в радиусе до 5,5 тыс. км.

Недовольство России связано с совершенствованием США целого класса баллистических ракет, которые используются в качестве мишеней для испытаний ракет-перехватчиков системы ПРО Aegis. Речь идёт о комплексах Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM.

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Также Москва указывает на необходимость включить в ДРСМД тяжёлые американские беспилотники, которые подходят под зафиксированное в договоре техническое описание крылатой ракеты.

В частности, в ДРСМД говорится следующее: «Термин «крылатая ракета» означает беспилотное, оснащённое собственной двигательной установкой средство, полёт которого на большей части его траектории обеспечивается за счёт использования аэродинамической подъёмной силы».

Но главный аргумент Москвы — это техническая возможность США запустить ракеты морского базирования семейства «Томагавк» из наземных установок американской системы ПРО в Европе. Минобороны РФ не сомневается, что эти сухопутные комплексы идентичны корабельным системам Mk-41.

«Так, на американском объекте ПРО в Румынии вопреки положениям договора о РСМД размещены, а в Польше планируются к размещению универсальные пусковые установки, испытанные для запуска не только ракет противоракетной обороны типа SM-3, но и крылатых ракет средней дальности типа BGM-109 «Томагавк», — сообщил изданию «Красная звезда» начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Частичный» выход

Кремль и Минобороны последовательно отвергают обвинения заокеанских коллег и подтверждают приверженность принципам ДРСМД. Американские официальные лица также отказываются учитывать претензии Москвы, однако допускают вероятность отступления от некоторых пунктов соглашения в качестве «ответной меры».

Помимо этого, обвинения в адрес России послужили поводом для введения санкций. В прошлом году с подобными инициативами регулярно выступали некоторые конгрессмены. 16 мая 2018 года президент США Дональд Трамп поручил Госдепу подготовить план введения дополнительных санкций в отношении Москвы из-за того, что она якобы нарушила ДРСМД.

Американские военные инспекторы на ликвидации ракет РСД-10 в Читинской области, 1988 г

РИА Новости

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор в отставке Павел Золотарёв полагает, что претензии США к России по поводу ДРСМД вызваны совсем не опасениями за безопасность Европы и дислоцированной в регионе группировки войск. По его мнению, Вашингтон стремится прежде всего получить новый вид оружия для «сдерживания» Китая.

«США беспокоит, что Китай обладает возможностью уничтожить их авианосные группировки своими ракетами. Отсюда желание «частично» выйти из ДРСМД. Я думаю, что в перспективе Вашингтон может принять на вооружение запрещённые ракеты, но в обычном, неядерном оснащении. Правда, такой вариант наверняка не устроит не только Пекин, но и Москву», — пояснил RT Золотарёв.

Эксперт напомнил, что в доктринальных документах Соединённых Штатов (Стратегия национальной безопасности и Стратегия развития ядерных сил) не прописано чёткое стремление выйти из ДРСМД. Золотарёв уверен, что пока рано говорить об однозначном желании США аннулировать договор или его отдельные пункты.

«Насколько я могу судить, сейчас идёт интенсивный диалог между МИД РФ и Госдепом. Конечно, остаётся много противоречий. Но вот эти постоянные обвинения в адрес России и провокации по поводу санкций я связываю главным образом с внутриполитическими причинами. В Вашингтоне есть силы, которые не понимают значения этого договора для глобальной безопасности», — отметил Золотарёв.