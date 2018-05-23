Одним залпом: какие задачи отрабатывались при запуске четырёх ракет «Булава» с крейсера «Юрий Долгорукий»

Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» произвёл одновременный пуск четырёх межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Булава». Столь масштабная залповая стрельба выполнялась впервые. Ракеты были выпущены из акватории Белого моря и успешно поразили цели на Камчатке. По мнению экспертов, испытания позволили проверить надёжность автоматики подлодки и аппаратуры «Булавы». Кроме того, пуск МБР продемонстрировал мощь морского компонента ядерной триады России.

Подводный атомный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» выпустил из акватории «Белого моря» одним залпом четыре новейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Булава», сообщает Минобороны РФ. Боевые блоки успешно поразили цели на полигоне Кура, который расположен на Камчатском полуострове.

Военное ведомство подчеркнуло, что залповая стрельба такого количества МБР на крейсерах проекта 955 «Борей» выполняется впервые. Пуск проводился из подводного положения в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Экипаж атомохода продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

«Юрий Долгорукий» произвёл успешный залповый пуск ракет «Булава» — видео Минобороны России

В настоящее время в составе ВМФ находятся три крейсера проекта 955. «Александр Невский» и «Юрий Долгорукий» были введены в строй в 2013 году, «Владимир Мономах» — в 2014 году.

В 2019 году ВМФ России получит первую подлодку усовершенствованного проекта «Борей-А» — «Князь Владимир». В процессе строительства на «Севмаше» (Северодвинск) находятся ещё четыре крейсера: «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский».

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, после 2023 года будет построено ещё шесть субмарин проекта 955А. От дальнейшей модернизации проекта до уровня «Борей-Б», который планировался изначально, было решено отказаться.

«Причина, видимо, в недостатке финансов, но ничего критичного в отказе от «Борея-Б» нет. «Борей-А» полностью отвечает потребностям военных. Более того, за 15 лет существования проект 955 постоянно совершенствовался. Чем моложе крейсер, тем он эффективнее. Ничто не мешает устанавливать на каждой новой подлодке более совершенное оборудование», — пояснил ситуацию в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Морской арсенал

Баллистическая ракета Р-30 «Булава» для вооружения крейсеров «Борей» была разработана Московским институтом теплотехники (МИТ). Как полагают эксперты, при создании использовались наработки проекта мобильной малогабаритной МБР 15Ж59 «Курьер» (работы были прекращены в 1991 году в связи с реализацией ДРСМД).

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Проектирование «Булавы» и создание для неё систем связи и оборудования стартовали в конце 1990-х годов. Бросковые испытания опытных образцов начались в начале 2000-х годов, лётные — в 2004 году. В 2007-м было запущено серийное производство основных узлов будущей ракеты.

Этап испытаний (2005—2012 годы) «Булавы» проходил неровно, 6 из 12 пусков оказались неудачными. Однако шесть успешных пусков в 2010—2011 годах продемонстрировали исправность доработанных специалистами электронных систем. 10 января 2013 года Р-30 была принята на вооружение ВМФ.

«Булава» — твердотопливная ракета, отличается неприхотливостью в эксплуатации. Её главная особенность в сухом старте — перед пуском шахта, откуда вылетает ракета, не заполняется водой. Это позволяет уменьшить вероятность обнаружения крейсера гидроакустическими системами противника.

Помимо «Булавы», на вооружении морского компонента ядерной триады РФ стоят жидкостные МБР Р-29РМУ2 «Синева» (2007) и её модернизированный вариант Р-29РМУ2.1 «Лайнер» (2014). Жидкостными ракетами оснащены атомные крейсера проекта 67БДРМ «Дельфин» и проекта 667БДР «Кальмар».

Запуск баллистической ракеты «Синева» с борта РПКСН «Верхотурье»

© Министерство обороны Российской Федерации

«Синева» и «Лайнер» менее безопасны в эксплуатации, чем «Булава», однако они превосходят её по энергомассовым характеристикам, то есть по соотношению дальности, массы, боевой нагрузки и мощи. Российские жидкостные ракеты морского базирования являются самыми эффективными баллистическим ракетами в мире», — отметил Корнев.

Все три российские МБР оснащены аппаратурой, позволяющей преодолевать системы противоракетной обороны, включая перспективные образцы. Однако в силу небольших габаритов ракеты морского базирования уступают по мощности наземным вариантам.

Проверка надёжности и демонстрация силы

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С учётом первого броскового испытания весогабаритного макета в 2004 году ВМФ в общей сложности произвели 32 пуска «Булавы». Первый залповый пуск состоялся 23 декабря 2011 года с крейсера «Юрий Долгорукий» из акватории Белого моря. Боевые блоки двух МБР успешно достигли целей на полигоне Кура.

14 ноября 2015 года с крейсера «Владимир Мономах», находившегося в акватории Белого моря, впервые были запущены две «Булавы». По информации Минобороны, залповая стрельба подтвердила надёжность функционирования автоматики «Булавы» при использовании штатного боекомплекта.

27 сентября 2016 года с «Юрия Долгорукого» была произведена «экспериментальная залповая стрельба» двумя МБР. По мнению Корнева, залп из четырёх ракет от 22 мая 2018 года потребовался, чтобы испытать надёжность системы обеспечения пуска, которая установлена на «Бореях», а также проверить показатель точности «Булавы» при залповой стрельбе.

«Как правило, залповый пуск производится с подводного положения на глубине в пределах 50 метров. Во время равномерного движения подлодки ракеты вылетают с интервалом в 1—2 секунды. Всё делает автоматика, но одновременный пуск нескольких ракет — это всегда стресс для техники», — сообщил Корнев.

Как пояснил эксперт, вылет МБР приводит к потере веса крейсера. Таким образом, подлодка с каждым пуском смещается. Непроизвольные изменения положения атомохода могут привести к сбою программы полёта и в итоге негативно повлиять на точность.

«Это очень важная часть проверки аппаратуры. При старте «Булава» должна знать своё географическое положение, учитывать глубину и скорость движения подлодки. Если автоматика сработала штатно, то после запуска эта умная ракета выходит на траекторию, которая позволит ей поразить цель», — сказал Корнев.

Подводный крейсер «Юрий Долгорукий»

РИА Новости

Ранее масштабные залповые стрельбы проводились во времена холодной войны. В позднесоветское время в рамках операции «Бегемот» крейсера стратегического назначения отрабатывали пуск 16 МБР, то есть всего боекомплекта.