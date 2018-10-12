«Дежурный негр администрации»: почему американские СМИ раскритиковали Канье Уэста за встречу с Трампом

Американский рэпер и композитор Канье Уэст посетил Белый дом и встретился с Дональдом Трампом. После этого один из самых успешных музыкантов США стал объектом нападок со стороны журналистов, политиков и других знаменитостей за свою публичную поддержку американского лидера и его администрации. Издания Vox, The Atlantic и Rolling Stone назвали Уэста психически нездоровым, «нарциссом», которому якобы лестно внимание со стороны главы государства, а также упрекнули рэпера в необразованности. Ведущий канала CNN даже использовал в отношении певца выражение «дежурный негр администрации Трампа». Эксперты отмечают, что такая реакция вызвана тем, что поддерживающие Демократическую партию медиа опасаются роста популярности республиканцев среди афроамериканцев и меньшинств перед предстоящими промежуточными выборами в конгресс.

Встречи президентов США со знаменитостями давно стали традицией. Её заложили 30-ый хозяин Белого дома Калвин Кулидж и основоположник науки о связях с общественностью Эдвард Бернейс. Однако Дональда Трампа селебрити не жаловали с самого старта его предвыборной кампании.

Канье Уэст стал первой крупной знаменитостью, кто решился публично поддержать Трампа и провести с ним личную встречу. Подавляющее большинство голливудских актёров, а также певцов и музыкантов в ходе выборов 2016 года поддерживали Демократическую партию и Хиллари Клинтон. Эта тенденция сохранилась и даже обострилась со времени вступления Трампа в должность президента. Так, недавно несколько актрис были задержаны полицией во время протестов в Вашингтоне против судьи Бретта Кавано, которого президент США выдвинул на должность в Верховный суд.

Белый дом открыто бойкотировали такие американские звёзды, как Том Хэнкс, Мэрил Стрип, Арнольд Шварценеггер, Элтон Джон, спортсмены Стеф Карии, ЛеБрон Джеймс и многие другие.

Уэст, обращаясь к журналистам, отметил исключительность своего поступка.

«Трамп сейчас идёт мистическим путём героя. Я думаю он не ожидал, что сумасшедший негодяй вроде Канье Уэста будет поддерживать его, но верьте — мы сделаем Америку снова великой», — заявил музыкант, сидя напротив Трампа в Овальном кабинете Белого дома.

Повторив фирменный лозунг Трампа, музыкант сообщил журналистам, что «когда я надеваю эту красную кепку, я чувствую себя как Супермэн».

Темой встречи была заявлена реформа тюремной системы США, однако вскоре разговор между Трампом и Уэстом вышел за официальные рамки. Музыкант затронул тему рабства и 13-й поправки Конституции, предложил Трампу заменить президентский самолёт на экологически чистую модель, использующую водород, а также сообщил, что диагноз биполярное расстройство, поставленный ему неверен, а его неожиданные поступки объясняются стрессом от перегруженного концертного графика.

От любви до ненависти

Уэст долгое время имел репутацию одного из самых популярных исполнителей и музыкальных продюсеров в Соединённых Штатах и за их пределами. Однако отношение к нему со стороны прессы и общественности начало меняться в 2016 году, когда он впервые публично поддержал Трампа на одном из своих концертов. Тогда в ходе выступления в Сан-Хосе, штат Калифорния, после трёх композиций Уэст произнёс монолог в поддержку Дональда Трампа и с критикой Хиллари Клинтон, после чего покинул сцену, освистанный зрителями.

Также по теме Трамп поблагодарил рэпера Канье Уэста за поддержку Президент США Дональд Трамп поблагодарил американского рэпера Канье Уэста за слова поддержки, которые музыкант написал в своём Twitter.

В феврале 2017 года Канье Уэст удалил все свои сообщения в Twitter, связанные с Дональдом Трампом, однако в 2018 году снова начал делать заявления в его поддержку. Так, в апреле он написал, что никто «не обязан соглашаться с Трампом», однако «толпа не сможет заставить» рэпера «не любить президента».

«Он мой брат, я люблю всех и не соглашаюсь ни с кем — это делает нас индивидами, и у нас есть право на независимое мышление», — написал Уэст.

Вдобавок музыкант опубликовал фотографию с лозунгом предвыборной кампании Трампа «Сделаем Америку снова великой» и автографом президента.

Неожиданная привязанность Уэста к Дональду Трампу даже некоторых американских журналистов заставила поверить в то, что Уэст имеет связи с Москвой — ведь сразу после выборов в США рэпер ездил в Россию.

Обделённый положительным вниманием со стороны знаменитостей, Трамп поблагодарил рэпера за поддержку и готовность выражать своё мнение.

«Спасибо Канье Уэсту за то, что он готов рассказывать правду. Новый замечательный факт — уровень безработицы среди афроамериканцев сейчас самый низкий за всю историю нашей страны. Для меня это большая честь. Спасибо, Канье, за твою поддержку, это имеет большое значение!» — отметил Трамп.

Thank you to Kanye West and the fact that he is willing to tell the TRUTH. One new and great FACT - African American unemployment is the lowest ever recorded in the history of our Country. So honored by this. Thank you Kanye for your support. It is making a big difference! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 августа 2018 г.

За десять дней до встречи в Овальном кабинете Уэст уже удивил участников и зрителей популярной передачи Saturday Night Live, выйдя на сцену для своего музыкального выступления в характерной красной кепке с трамповским лозунгом MAGA («Сделаем Америку снова великой». — англ). Впоследствии он рассказал, что продюсеры передачи и другие артисты уговаривали его снять кепку и не высказываться в поддержку Трампа.

Визит в заголовках

Мейнстримовые американские СМИ не могли обойти вниманием первый визит знаменитости уровня Канье Уэста в Белый дом.

«Поддержка Трампа со стороны Канье Уэста — это потеря для нашей культуры», — с таким заголовком вышел материал в музыкальном журнале Rolling Stone, в котором он процитировал мнение популярной певицы Ланы Дель Рей.

«Непонятная политическая эволюция Канье Уэста, с пояснениями», — такую статью опубликовало издание Vox.

«Визит Канье Уэста в Белый дом — это песнь мужской солидарности», — заявил в своём материале журнал Atlantic, пояснив, что Уэст — нарцисс, которому якобы лестно внимание со стороны Дональда Трампа.

Однако самую сильную негативную реакцию визит музыканта в Белый дом спровоцировал у журналистов канала CNN. Ведущий Дон Лемон назвал Уэста «дежурным негром администрации Трампа», подчеркнув что большая часть афроамериканцев не станет поддерживать нынешнего президента. Его поддержал другой гость студии — политик Бакари Селлерс.

«Анти-интеллектуализм это не модно. Канье Уэст — это пример того, что случается, когда негры не читают книг», — заявил он.

При этом Лемон и Селлерс сами являются афроамериканцами.

Ещё один гость передачи — политолог Тара Сетмайер заявила, что «чёрные просто откажутся от Канье Уэста. Он всем надоел. Всерьёз его никто не воспринимает». Все трое выразили мнение, что встреча является постановкой Белого дома, призванной привлечь на сторону республиканцев голоса афроамериканцев и молодёжи на промежуточных выборах в конгресс США.

Эфир CNN, посвящённый визиту музыканта в Белый дом, вызвал гневную реакцию из-за оценок личности Уэста.

Единственный белый гость передачи — журналист Скотт Дженнингс молча наблюдал за дискуссией, в ходе которой участники со смехом обсуждали психическое состояние здоровья Уэста.

Этот эфир вызвал гневную отповедь со стороны сына президента — Дональда Трампа-младшего.

«Канье решился выразить свою свободу мысли, и ведущие CNN подвергли его издёвкам и осмеянию, заявив, что Канье (невероятно успешный бизнесмен) «негр, не умеющий читать». Пора задаться вопросом, почему свобода слова и самовыражения представляет такую опасность и вселяет такой страх в либералов», — написал Трамп-младший в своём Twitter.

Kanye dares to think for himself so @CNN commentators mock him, saying Kanye (a wildly successful businessman) “is what happens when negros don’t read.” At some point you have to ask, why is free thought & expression so dangerous & scary to liberals? 🤔 https://t.co/w7y3taPJhW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 10 октября 2018 г.

«Территория демократов»

Истеблишмент не может позволить крупным деятелям культуры выходить из «идеологического загона», пояснил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Кто сказал, что афроамериканцы все как один должны поддерживать демократов? Если американское общество плюрально и если оно требует, чтобы каждая из основных партий защищала все основные права граждан США, то представители меньшинств должны состоять и в одной и в другой партии. Это нормально, ведь своей собственной партии у меньшинств нет. Демократы, говоря о том, что они хотят быть партией меньшинств, идут против истины — никто им такого права не давал, и оно никем никогда официально не признавалось», — пояснил политолог.

По словам Брутера, республиканцам безусловно требуется продвигаться в деле коммуникации с меньшинствами, и то, что Трамп это делает, является положительным примером.

«Это не территория Демократической партии, а если они считают её таковой, то должны быть готовы к тому, что вторая сторона будет с ними за неё конкурировать», — отметил Брутер.

Он добавил, что конечной целью надпартийной элиты США является полный контроль над общественно-политической жизнью в стране, что, по сути, лишает граждан возможности выражать свою политическую волю через своих кандидатов.

«Истеблишмент всегда будет пытаться решать все основные вопросы за политиков, оставляя им лишь некоторые публичные функции. Это и происходит сейчас в Вашингтоне, где к власти пришёл политик, который пытается быть несистемным, хотя бы отчасти, — но даже этого достаточно, чтобы вызвать такую нелюбовь истеблишмента», — заключил политолог.