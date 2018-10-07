Обвинения в домогательствах, скандалы и ФБР: сенат утвердил кандидатуру Кавано на пост в Верховном суде США

Сенат США одобрил кандидатуру Бретта Кавано на пост в Верховном суде, выдвинутую президентом страны Дональдом Трампом. В поддержку высказались 50 сенаторов, ещё 48 проголосовали против. Один из членов верхней палаты конгресса воздержался, ещё один не пришёл на заседание. Номинация Кавано стала причиной одного из самых громких скандалов во внутриполитической жизни США. Из-за обвинений в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в 1980-х, перед финальным голосованием была организована повторная проверка личного дела кандидата агентами ФБР. Однако впоследствии на его сторону перешли почти все колебавшиеся сенаторы-республиканцы.

Сенат США утвердил кандидатуру Бретта Кавано, предложенную президентом США Дональдом Трампом, на должность судьи Верховного суда.

Свой голос за Кавано отдали 50 сенаторов, из которых 49 республиканцев и один демократ. 48 демократов проголосовали против. Республиканец Лиза Муровски воздержалась, а ещё один представитель партии отсутствовал при голосовании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет назначение Кавано в Верховный суд 6 октября.

«Я аплодирую и поздравляю сенат с утверждением нашего великого кандидата — судьи Бретта Кавано (в должности судьи. — RT) — в Верховном суде Соединённых Штатов. Позднее я подпишу его назначение, и он будет официально приведён к присяге. Очень волнительно!» — написал он в Twitter.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2018

Ранее в Верховном суде США заявили, что Кавано будет приведён к присяге 6 октября.

Выборы Кавано сопровождались самым громким скандалом нынешнего политического сезона в США. Сторонники абортов и ужесточения контроля за оборотом оружия устраивали многочисленные протесты. Однако главным ударом по выдвиженцу Трампа стало обвинение Кавано в сексуальных домогательствах, якобы имевших место 36 лет назад.

Президент США, а также многие сенаторы-республиканцы заявляли, что выдвинутые университетским преподавателем Кристин Блейзи Форд обвинения — это попытка демократов очернить репутацию судьи Кавано.

Так, Трамп предположил, что протестующие в сенате и у Капитолия женщины являются профессиональными провокаторами, которых нанял миллиардер Джордж Сорос.

«Эти грубиянки, которые кричат в лифтах, — оплачиваемые профессионалы, стремящиеся опорочить сенаторов. Не покупайтесь на это! Посмотрите на все их одинаковые, фабрично изготовленные плакаты. За всё это заплатил Сорос и ему подобные», — написал он в своём Twitter.

The very rude elevator screamers are paid professionals only looking to make Senators look bad. Don’t fall for it! Also, look at all of the professionally made identical signs. Paid for by Soros and others. These are not signs made in the basement from love! #Troublemakers — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 октября 2018 г.

На заседании комитета сената по юриспруденции в конце сентября Кристин изложила свою версию событий. Инцидент произошёл на вечеринке в 1982 году: якобы Кавано и его друг повалили её на кровать и попытались раздеть. Кавано на тот момент было 17 лет, а ей — 15.

Форд заявила, что «на сто процентов уверена»: пристававшим к ней 36 лет назад молодым человеком был именно Кавано. При этом изначально Форд не могла уточнить, где именно проходила вечеринка, а также вспомнить, кто ещё на ней присутствовал.

Сам Бретт Кавано решительно отверг все обвинения и заявил, что развёрнутая против него кампания разрушила его жизнь. Голосование по его кандидатуре было отложено до завершения расследования ФБР, которое попросили провести члены комитета сената.

Кристин Блейзи Форд

Reuters

Проверка ФБР

Доклад, собранный агентами ФБР о личной жизни Бретта Кавано, был передан сенаторам в день так называемого процедурного голосования, которое предшествует финальному голосованию по утверждению его кандидатуры. На нём 51 сенатор-республиканец одобрил кандидатуру Кавано после того, как свою поддержку ему выразили сенаторы Сьюзан Коллинз и Джо Манчин. Против проголосовали все 49 сенаторов-демократов.

Также по теме Сексуальные домогательства и политика: акции против Кавано спонсирует фонд Джорджа Сороса СМИ сообщают, что Белый дом не нашёл в отчёте ФБР подтверждения обвинениям в сексуальных домогательствах, выдвинутым против...

Официальный Белый дом заявил, что в собранных следователями материалах не содержится ничего, что могло бы подкрепить выдвинутые против юриста обвинения.

«Белый дом получил материалы дополнительного расследования ФБР в отношении судьи Кавано и передал их в сенат... Учитывая эту дополнительную информацию, Белый дом полностью уверен, что сенаторы проголосуют за утверждение судьи Кавано на вакантную должность в Верховный суд», — приводит слова представителя Белого дома WSJ.

Некоторые политики в Вашингтоне считают, что вне зависимости от результата голосования, история с утверждением кандидатуры Кавано усугубила глубокий политический раскол во внутренней политике США.

«Это нельзя делать новой нормой, потому что это просто уничтожит возможность юристов брать на себя ответственность и становиться судьями. Всё это вернётся вам сторицей», — заявил сенатор Линдси Грэм.

Тактика запугивания

Учитывая напряжённую обстановку вокруг голосования, сенаторам пришлось знакомиться с результатами расследования ФБР в «секретном помещении» в комплексе зданий Капитолийского холма. Кроме того, полиция усилила меры охраны Капитолия в день голосования, ограничив доступ прессы и публики к прибывающим на место политикам. Внутри и вокруг зданий конгресса каждый день проходило по несколько несогласованных акций протеста, участников которых задерживала полиция.

Полиция у здания Капитолия

Reuters

Полицейское присутствие было усилено после целого ряда случаев, когда протестующие подкарауливали сенаторов-республиканцев в их офисах, ресторанах и даже собственных домах. Личные данные некоторых политиков были опубликованы в сети. Так, сенатору Сьюзан Коллинс, чей голос мог стать решающим, после одного из заседаний потребовался полицейский эскорт, чтобы беспрепятственно покинуть здание.

Лидер республиканского большинства в верхней палате американского парламента Митч Макконнелл заявил, что запугивание не помешает политикам выполнять свою работу. В частности, он обратил внимание на инцидент, когда Теду Крузу вместе с семьёй пришлось покинуть один из вашингтонских ресторанов, куда нагрянули протестующие.

«Никогда им не удастся запугать нас, и заставить отказаться выполнять свой долг», — заявил Митч Макконнелл.

Группа протестующих феминисток была задержана полицией Капитолия в день процедурного голосования. Всего полиция задержала более 300 демонстрантов. Среди арестованных были и актриса Эми Шумер (племянница сенатора-демократа Чака Шумера) а также модель Эмили Ратаковски.

Политический бумеранг

Некоторые издания, придерживающиеся различных политических позиций, выпустили материалы, в которых разъясняли читателям, что независимо от судьбы Бретта Кавано, история с обвинениями против него послужит объединяющим фактором для Республиканской партии и всех правых сил Америки.

«Республиканцы хорошо осведомлены об эксцессах и неправдивости Трампа. Но теперь они поняли, что сопротивление ему не основано на августейшем призыве к высокой морали. Они знают, что демократы выдвигали Хиллари Клинтон в 2016 году, несмотря на её историю лжи. Избиратели видят, что левые хотят прийти к власти любыми доступными средствами», — говорится в статье The Wall Street Journal «Партия «Никогда консерваторам».

Такой же позиции придерживается и симпатизирующая Трампу газета The New York Post.

«Либералы решили представить воспитанного, опытного и слегка консервативного судью как демона. В результате они напомнили избирателям-республиканцам и всем, кроме самых упёртых интеллектуалов из стана противников Трампа, что есть вещи и похуже президентских неосторожных выступлений и профнепригодности членов конгресса», — пишет газета в материале под названием «Попытка демократов уничтожить Кавано объединяет правых».

Утверждение Кавано на пост в Верховный суд стало крупной победой для Трампа и Республиканской партии. Назначение судей со схожими политическими взглядами является победой для любого президента, и это может отразится на результатах голосования на промежуточных выборах в конгресс в 2018 году.

Консервативный Бретт Кавано займёт место Энтони Кеннеди — судьи, часто принимавшего либеральную точку зрения по таким вопросам, как аборты, позитивная дискриминация и права ЛГБТ-сообщества.