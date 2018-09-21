Стратегическая позиция: удастся ли Трампу отстоять своего кандидата в Верховный суд

Дональд Трамп выразил поддержку своему кандидату в Верховный суд Бретту Кавано, которого подозревают в сексуальных домогательствах 36-летней давности. Случай якобы произошёл на студенческой вечеринке в 1982 году. При этом женщина, обвинившая Кавано в приставаниях, просит отсрочить слушания с её участием в сенате, который отложил рассмотрение кандидатуры судьи на неделю. Эксперты отмечают, что президенту США крайне важно иметь большинство в Верховном суде, поскольку орган принимает решения по ключевым вопросам общественной жизни страны, в том числе по импичменту. Политологи считают, что Трамп стремится утвердить кандидатуру в конгрессе до выборов, которые могут принести победу демократам.

Выступая перед своими сторонниками в Лас-Вегасе, президент США Дональд Трамп публично поддержал своего кандидата на пост одного из верховных судей — юриста Бретта Кавано, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, якобы имевших место 36 лет назад.

Своё мнение о том, что обвинения, выдвинутые против юриста, не выдерживают критики, Трамп сообщил известному ведущему канала Fox News Шону Ханнити в ходе интервью.

«Почему никто не обратился в ФБР 36 лет назад? Когда всё это произошло? Что вообще происходит сейчас? Так обвинять такого человека нельзя — нужно добиться, чтобы она дала показания, и тогда мы во всём разберёмся», — заявил Трамп.

Трамп представил Бретта Кавано к назначению в Верховный суд США в начале июля вместо ушедшего на пенсию Энтони Кеннеди, помощником которого был Кавано. В середине 90-х Кавано был членом команды специального прокурора Кеннета Старра, в составе которой он расследовал скандал с участием Билла Клинтона и Моники Левински.

Успешное назначение Кавано позволит консерваторам и представителям традиционных взглядов на различные аспекты общественной и политической жизни США, которые регулируются Верховным судом, получить большинство в этом органе власти, отмечают эксперты. В частности, его голос может изменить важные решения по таким вопросам, как субсидирование абортов и различные аспекты оружейного законодательства.

Протесты против его кандидатуры начались сразу же, после того как в сенате стартовали слушания о его назначении. В ходе начавшихся в августе слушаний в сенате из зала неоднократно выводили протестующих феминисток и борцов с правом на свободное ношение оружия. В начале сентября были арестованы 70 человек, принимавших участие в протестах, сообщает CNN.

Эхо «восьмидесятых»

Ситуацию с и без того спорной кандидатурой Кавано усугубило неожиданное заявление университетского преподавателя из города Пало-Альто Кристин Блейзи Форд, которая обвинила кандидата на назначение в Верховный суд в сексуальных домогательствах. По её словам, в 1982 году на студенческой вечеринке Кавано якобы повалил девушку на кровать и попытался раздеть её. На тот момент ему было 17 лет, ей — 15.

Об этом Форд рассказала в интервью газете The Washington Post. При этом она не могла вспомнить ни точную дату, ни кто организовал вечеринку. Сам Кавано отрицает, что такой случай вообще имел место.

«Это абсолютно лживое обвинение. Я никогда не делал ничего подобного, в чём меня обвиняет эта личность, по отношению к ней или кому-то другому. Этого никогда не происходило, поэтому я даже не знал, кто меня обвиняет, до того как она раскрыла своё имя», — приводит слова Кавано USA Today.

ФБР отказалось возбуждать дело по факту инцидента за истечением срока давности и отсутствием возможности собрать какую-либо доказательную базу. Согласно недавнему опросу, проведённому изданием The Huffington Post, всего 25% женщин и 28% мужчин считают, что обвинения Кавано заслуживают доверия.

Если Кристин Форд не сможет привести очень веские аргументы в свою пользу, то Кавано ничего не будет угрожать в карьерном плане, считает политолог Владимир Брутер. По словам эксперта, отношения молодых людей трудно интерпретировать спустя столь долгий срок, поскольку остаётся «одна сплошная фантазия».

Reuters

© Chris Wattie

Аналитик отметил, что в случае, если у девушки были реальные претензии, она должна была высказать их немедленно или хотя бы про прошествии какого-то незначительного времени.

«Сейчас же установить, что было на самом деле, практически невозможно», — подчеркнул собеседник RT.

Поддержка слева

Однако, несмотря на всю сомнительность обвинений, Форд получила широкую поддержку со стороны политиков-демократов и голливудских знаменитостей среди сторонников Демократических партий. Группа американских актрис, включая обладательницу «Оскара» Джулианну Мур, записала видеообращение к Форд под названием «Мы тебе верим».

Не обошли вниманием эту тему даже на церемонии вручения премии «Эмми». Так, у супруги режиссёра Джесси Перец, которая вместе со своим мужем прошествовала по красной дорожке, на руке было написано «Остановите Кавано».

Издание Politico сообщило, что юридическую поддержку Форд оказывает известный в демократических кругах юрист Рики Сидман, которая также заявила, что безоговорочно верит словам своей подопечной, несмотря на срок давности.

«Я верю ей и считаю очень отважной за то, что она решилась так далеко зайти», — приводит её слова Politico.

Сидман, вызвавшаяся помогать Форд, была директором по связям Джо Байдена в 2008 году, после чего консультировала Белый дом по назначению в Верховный суд судьи Сони Сотомайор, выдвинутой Бараком Обамой. В связи с этим один из высокопоставленных республиканских политиков сообщил Politico, что её участие «делает всё происходящее похожим больше на съезд политкомитета Демократической партии, чем на попытку установить истину».

Сама Кристина Форд отказалась давать показания в сенате 24 сентября и вместо этого потребовала перенести их и запретить Кавано присутствовать на этом заседании.

© Alex Wroblewski

Поддержка Трампа

В ходе общения с каналом Fox News перед выступлением в Лас-Вегасе Трамп отметил, что всё происходящее является попытками демократов опорочить Кавано. По его словам, слушания по назначению его кандидата больше нельзя откладывать.

«Не думаю, что есть возможность откладывать эти слушания и дальше. Задержка уже составила целую неделю. Им пора продолжать и сделать свой выбор», — заявил Трамп.

Свою поддержку Кавано президент выразил и выйдя на подиум стадиона в Лас-Вегасе, заполненного его сторонниками. «Одной из причин, по которой меня избрали, стала ваша уверенность, что я буду выбирать отличных судей в Верховный суд», — отметил Трамп.

At rally, President Trump stands by Supreme Court nominee Brett Kavanaugh amid sexual assault allegation: "Brett Kavanaugh is one of the finest human beings you will ever have the privilege of knowing or meeting...this is a high quality person." https://t.co/cZ0nAk0kg6pic.twitter.com/yBu2MHglgG — NBC News (@NBCNews) 21 сентября 2018 г.

«Бретт Кавано — один из лучших людей, которых вы когда-либо имели честь знать. Великий интеллект, выдающийся джентльмен с незапятнанной репутацией... Так что давайте посмотрим, чем это всё закончится. Но я скажу вам — он чудесный, чудесный человек. И мы его поддерживаем», — заявил Трамп под аплодисменты собравшихся.

Эксперты объясняют ажиотаж вокруг назначения Кавано важной стратегической ролью Верховного суда во внутриполитической жизни США. Так, например, Верховный суд может отменить гипотетическое решение демократов по импичменту Трампа, пояснил в беседе с RT Брутер.

«Верховный суд США очень важен с точки зрения трактовки законов. Этот орган выполняет роль конституционного суда. Поэтому в трамповской ситуации постоянной угрозы импичмента очень важно провести на ключевые посты в этом органе как можно больше своих людей», — пояснил эксперт.

По мнению Брутера, для президента США в настоящее время количественный перевес в Верховном суде даже важнее, чем большинство кресел в сенате, потому что в его руках останется важный рычаг управления страной и принятия ключевых решений

«Если Трамп потерпит поражение на промежуточных выборах в конгресс, то это не сведёт на нет его успехи в суде. Но Трамп, разумеется, хотел бы иметь большинство как в суде, так и в сенате», — подчеркнул политолог.

Также по теме Борьба за пост: кто может стать противником Трампа на следующих президентских выборах Американский истеблишмент не оставляет надежд подобрать пару кандидатов, которые смогут дать бой связке Трамп — Пенс на выборах...

С такой оценкой согласен и научный сотрудник Российского института стратегичеcких исследований Константин Блохин. По его словам, Трамп стремится выдвинуть своего человека в Верховный суд как можно скорее, до выборов в конгресс, где у него сейчас есть большинство, которое должно утвердить его кандидата.

При этом эксперт отметил, что американскому президенту «при его одиозной репутации достаточно рискованно защищать людей с обвинениями в изнасиловании». Блохин считает, что как только Трамп почувствует реальную опасность от своего участия в этом скандале, он сразу же перейдёт к иным формам влияния на политический процесс.

«Неудивительно, если вскоре мы увидим, что Трамп перестанет открыто защищать Бретта Кавано и перейдёт к более завуалированным методам продвижения своего кандидата в Верховный суд», — подытожил политолог.