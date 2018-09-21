Кто боится Майка Помпео: сможет ли глава Госдепа США удалить из окружения Трампа нелояльных чиновников

Глава американской дипломатии Майкл Помпео считает, что чиновники администрации Дональда Трампа и Госдепартамента, несогласные с курсом президента США, должны покинуть свои посты. Заявление было сделано после появления в интернете видеозаписи, на которой, предположительно, один из сотрудников Госдепа говорит, что участвует в «сопротивлении» главе Белого дома. При этом американские СМИ увидели «русский след» в шумихе, связанной с так называемым глубинным государством. В частности, журналист The Washington Post написал книгу, в которой утверждает, что мысль о существовании заговора Трампу якобы внушил Владимир Путин. Впрочем, эксперты отмечают, что доказательств существования «глубинного государства», которое саботирует деятельность президента, более чем достаточно.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что чиновники, которые не согласны с решениями президента Дональда Трампа и которые самовольно их не исполняют или препятствуют их осуществлению, должны покинуть свои посты в администрации. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Если вы не справляетесь с миссией, на которую подписались, то пора распорядиться своим временем как-то иначе. Мы благодарны таким людям за приложенные ими усилия, но нам, со своей стороны, нужно давать результат», — пояснил глава американской дипломатии.

Помпео добавил, что Трамп и его ближайшее окружение внимательно изучают ситуацию, сложившуюся после публикации в газете The New York Times статьи анонимного автора, под которым якобы скрывается высокопоставленный чиновник Белого дома. В материале, в частности, утверждалось, что в администрации есть группа людей, которые саботируют некоторые решения президента.

По словам госсекретаря, каждый его подчинённый должен чётко понимать, что внешнеполитическое ведомство осуществляет свою деятельность по тем ориентирам, которые обозначает Дональд Трамп.

«У нас есть целостный внешнеполитический курс, который мы проводим под руководством президента Трампа. Я хочу, чтобы каждый сотрудник в Государственном департаменте осознавал это», — заявил Помпео.

В финале программы ведущий спросил госсекретаря, считает ли он, что такие лица, как анонимный автор скандальной статьи в The New York Times, должны покинуть свой пост. Помпео ответил утвердительно.

«Противостоять всему»

Помпео выступил с этим заявлением всего через сутки после того, как журналисты организации Project Veritas обнародовали запись с одним из чиновников Госдепа, утверждавшим, что он намеренно саботирует работу ведомства из-за своих политических убеждений.

На видео, снятом скрытой камерой, некий Стюарт Караффа сообщает, что является членом партии Демократических социалистов Америки (DSA) и пользуется ресурсами Госдепа, чтобы продвигать её программу и цели.

«Я очень осторожен, не оставляю после себя следа из документов вроде электронных писем и всяких пресс-релизов для партии, всё это я готовлю заранее и рассылаю сразу же после окончания рабочего дня», — говорит он во время беседы с журналистом в одном из баров Вашингтона.

Скриншот из видео, на котором чиновник Госдепа Стюарт Караффа хвалится тем, что состоит в сопротивлении Дональду Трампу от лица партии «Демократические социалисты Америки»

© Project Veritas

Он также дал понять, что не согласен с внешнеполитическим курсом Дональда Трампа и его администрации в целом. Караффа открыто заявил, что препятствует выполнению его решений. При этом он отмечает, что не опасается какого-либо служебного или административного наказания.

«Противостоять всему. На всех уровнях, чёрт побери... Мне ничего не грозит, федерального чиновника невозможно уволить, чего мне опасаться?», — заявляет сотрудник Госдепа.

Сам Трамп неоднократно утверждал, что внутри самого американского аппарата исполнительной власти ему противостоит так называемое глубинное государство (англ. Deep State, неформальная сеть бывших и действующих сотрудников спецслужб, военных и высокопоставленных чиновников. — RT). По его мнению, оно преимущественно состоит из федеральных чиновников, которые годами занимают свои посты и преследуют личные интересы вместо того, чтобы трудиться на благо американских граждан. Однако, по утверждениям самого Трампа, все их усилия меркнут перед успехами его политической программы.

The Deep State and the Left, and their vehicle, the Fake News Media, are going Crazy - & they don’t know what to do. The Economy is booming like never before, Jobs are at Historic Highs, soon TWO Supreme Court Justices & maybe Declassification to find Additional Corruption. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 сентября 2018 г.

«Глубинное государство и левые, а также их инструмент — машина фейковых новостей — сходят с ума. Они не знают, что делать. Экономика растёт невиданными темпами, количество рабочих мест на историческом максимуме, скоро в Верховный суд будет назначен ещё один судья и будут преданы огласке документы, которые помогут раскрыть факты коррупции. Вау!», — написал Трамп в своём Twitter в начале сентября.

«Заговор Путина»

Впрочем, большинство СМИ к существованию глубинного государства относятся скептически. Популярные издания и каналы с леволиберальным уклоном называют его существование теорией заговора, которую распространяет Трамп, чтобы произвести впечатление на своих избирателей и оправдать неудачи.

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Газета The Washington Post пошла ещё дальше, заявив, что идею о глубинном государстве в сознание Дональда Трампа «вложил» Владимир Путин. Такая информация, в частности, содержится в готовящейся к выходу книге «Ученик: Трамп, Россия и диверсия против американской демократии», автором которой стал журналист газеты Грег Миллер.

В книге утверждается, что «в ходе телефонных разговоров Путин нашёптывал Трампу, что препятствием к более продуктивным отношениям (между двумя странами. — RT) является тайное общество заговорщиков внутри Белого дома».

Каких-либо доказательств или конкретных информаторов в своей книге Миллер не указывает, однако это не помешало американским СМИ вынести данные утверждения в заголовки своих передовиц.

«Книга: Путин попытался убедить Трампа, что против него работает глубинное государство», — написало издание The Hill.

«Владимир Путин нашёптывал Дональду Трампу теорию заговора о том, как глубинное государство мешает их дружбе», — пишет Newsweek.

«Путин подогревает больные фантазии Трампа о глубинном государстве», — пишет Daily Intelligencer.

«Путин укрепил веру Трампа в то, что ему мешает глубинное государство», — написало издание Washington Examiner.

«Призывы ничего не значат»

Во всех странах мира есть определённое число тех, кто не согласен с главой государства, отметил в беседе с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий. При этом эксперт добавил, что важно понимать, где заканчивается разумное возражение профессионала своему боссу и начинается глубинное государство.

«Когда глава государства говорит: «Мною принято решение», — все должны взять блокноты и начать записывать. К законодательной и судебной ветвям власти это не должно относиться из-за принципа разделения властей, но в исполнительной вертикали всё должно быть именно так. На совещании можно спорить сколько угодно, когда вы профессионал и отстаиваете собственную точку зрения, но с тех пор, как принято решение, — либо заявление об увольнении на стол, либо беспрекословное исполнение воли руководителя», — пояснил Дробницкий.

Целый ряд американских СМИ распространил непроверенную информацию о том, что Владимир Путин убедил Трампа в существовании заговора «глубинного государства».

Reuters

© Kevin Lamarque

По словам эксперта, если бюрократ продолжает занимать свою должность и при этом говорить, что является членом сопротивления и старается удержать президента от выполнения каких-либо решений, то он однозначно принимает участие в заговоре глубинного государства.

«То, что глубинное государство существует в Вашингтоне и бюрократия тормозит и саботирует то, что делает нынешний президент США, — многократно подтверждённый факт», — подчеркнул Дробницкий.

Политолог напомнил, что в Вашингтоне и федеральном округе Колумбия Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года получила почти 90% голосов.

«Округ Колумбия — это место, где живут и работают те самые функционеры и бюрократы, которые работают в Госдепе, ФБР, других федеральных ведомствах, обслуживают аппарат Белого дома», — подчеркнул он.

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Дмитрий Дробницкий напомнил, что Трамп в самом начале своего срока поставил перед теперь уже бывшим госсекретарём Рексом Тиллерсоном задачу реформировать Госдеп.

«Он смог сократить его штат почти на треть, и по согласованию с президентом не стал заполнять некоторые посты и должности. Но дальше он не продвинулся. Однако, несмотря на то, что с этой задачей он не справился, у него были и весьма интересные решения. Так, он привлёк к работе консалтинговое агентство, которое провело опрос среди сотрудников Госдепа на тему того, как они видят свою миссию. В итоге самыми популярными ответами стали «распространение демократии» и «наказание диктаторов». Защита национальных интересов США оказалась только на пятом месте», — рассказал политолог.

При этом Дробницкий считает, что глубинное государство «укомплектовано» не только членами Демократической партии США, но и однопартийцами Трампа.

«Маккейн был не единственным их представителем. Партийная принадлежность здесь не имеет значения. Это небожители, которые считают, что лучше всех знают, как управлять государством, а ужасные американские избиратели не хотят их выбирать. Это и есть глубинное государство, действующее по принципу «мы управляем, несмотря ни на что», — пояснил эксперт.

Если Трампу и Помпео не удалось убрать членов глубинного государства из Госдепа раньше, то не удастся и сейчас, считает политолог-американист Сергей Михеев.

«Этот призыв (Помпео. — RT) рассчитан на то, что они покинут ряды администрации добровольно. Кто-то, может, на это среагирует, но что делать с теми, кто останется в подполье? Если у них есть какие-то другие способы выяснения лояльности, то придётся проводить какую-то жёсткую чистку. Сами по себе такие призывы ничего не значат», — сказал Михеев в разговоре с RT.

У Помпео есть все возможности для того, чтобы организовать тотальную слежку за подчинёнными, но это может вызвать очередной политический скандал, добавил политолог. Поэтому главе Госдепа только и остаётся, что «давить на совесть», заключил эксперт.