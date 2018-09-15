Повелитель бурь: как американские СМИ используют ураган «Флоренс» для критики Трампа

Журналисты CNN, MSNBC и The Washington Post использовали ураган «Флоренс» как предлог для того, чтобы раскритиковать политику президента США Дональда Трампа. По мнению журналистов, глава Белого дома «причастен» к формированию экстремальных погодных условий, поскольку он «игнорирует глобальное потепление» и отменяет указы, направленные на защиту окружающей среды. В частности, речь идёт о выходе Соединённых Штатов из Парижского соглашения по климату. Эксперты отмечают, что такие обвинения в адрес Трампа неправомерны, поскольку его решения не могли так быстро привести к каким-либо последствиям. Кроме того, аналитики уверены, что вопрос изменения климата стал лишь очередным инструментом в борьбе мейнстримных медиа с американским лидером.

Американские мейнстримные СМИ не преминули использовать ураган «Флоренс», который обрушился на восточное побережье США, для того чтобы в очередной раз раскритиковать политику 45-го президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Так, метеоролог телеканала c сильным либеральным уклоном MSNBC Эрик Хольтхаус сообщил зрителям, что из-за глобального потепления ураганы формируются всё чаще, а винить в этом нужно непосредственно Трампа.

«Наш президент отрицает последствия изменения климата и усугубляет проблему тем, что обходит вниманием причину сильных ураганов», — заявил метеоролог.

Ведущие телеканала CNN, в свою очередь, считают, что решения американского лидера в сфере климата могут стоить жизни 80 тыс. человек в течение десяти лет.

«Его решения уничтожают нашу защиту от изменения климата, которое является причиной сильных штормов. В тот же день, когда Трамп делал заявления по «Флоренс», Агентство по охране окружающей среды отменило ограничения по допустимым уровням выбросов метана. Это ещё одно ограничение по климату, которое было отменено администрацией Трампа», — отметил журналист канала Джон Эвлон.

По словам Эвлона, заявление о 80 тыс. погибших от изменений климата основано на исследовании Гарвардского университета, однако никаких подробностей не привёл.

«Всё настолько плохо, что, согласно двум учёным из Гарварда, изменение климата приведёт к 80 тысячам смертей в течение десяти лет. Потепление приводит к более мощным ураганам... В этом совсем не сложно разобраться. Пока мы продолжаем намеренно игнорировать проблему, растёт ущерб в долларах и человеческих жизнях», — заключил Эвлон.

О том, что решения Трампа по окружающей среде «способствовали» урагану «Флоренс», написала и газета The Washington Post.

«Когда дело касается экстремальных погодных условий, господин Трамп является соучастником. Он активно принижает значимость человеческого фактора в изменении климата и продолжает тормозить инициативы по минимизации этой опасности», — говорится в редакционной статье.

Another hurricane is about to batter our coast. The president is complicit, the Editorial Board writes. https://t.co/6vKhAV7E2t — Post Opinions (@PostOpinions) September 12, 2018

Аналогичного мнения придерживается и ведущая MSNBC Кэти Тур.

«Принстонский университет сообщает, что изменения в температуре океанов могут порождать внезапные штормы вроде урагана «Харви». А по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, температура Атлантического океана повысилась на три градуса по Фаренгейту. Что делает по этому поводу администрация Трампа? Отменяет мандаты Обамы по утечкам газов при добыче полезных ископаемых. Они были частью трёхэтапной стратегии Обамы по борьбе с изменением климата», — рассказала зрителям Кэти Тур.

Фальшивые новости

Обвиняя Трампа в «соучастии» в создании стихийных бедствий, американские СМИ в очередной раз подтвердили свою репутацию распространителей фальшивых новостей, не основанных на фактах. Так считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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«Когда серьёзные медиа распространяют такую информацию, они должны понимать, что распространяют фальшивые новости. Связи между сиюминутными действиями и изменениями климата никак не доказаны», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

По его словам, Парижские климатические соглашения, как и другие инициативы Обамы по защите окружающей среды, были важной частью глобализации, которую пытается демонтировать Трамп.

«Эти СМИ выступают не против Трампа и не за демократов. Они выступают против политики Трампа, за политику тех сил, которые продвигают глобалистическую гегемонию США. Они поддерживают либеральный курс, который ориентирован на доминирование Вашингтона не путём противопоставления и первоочерёдности Америки, а путём интегрирования всего мира в американскую сферу влияния. Демократы им также безразличны, как и республиканцы, но их пугает политика Трампа, потому что она создаёт новые разделительные линии, которые плохо подходят для продолжения курса на глобализацию», — пояснил Владимир Брутер.

Между тем эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин отметил, что мейнстримные медиа используют тезис об изменении климата для того, чтобы настроить население страны против действующего президента.

«Среднему гражданину США можно вешать какую угодно лапшу на уши. Они интересуются событиями внутренней политики. Население и мнение масс являются инструментами внутриполитической борьбы. Элиты используют их для достижения своих целей. Это не заговор, а обычная политология», — пояснил Блохин.

Эксперт добавил, что заявлениями о «причастности» Трампа к катаклизмам СМИ пытаются повлиять на отношение американцев к президенту США.

«Любая небылица сойдёт. Нужно относиться к этому спокойно и пытаться донести правду до всех», — подчеркнул Константин Блохин.

Свыше 26 тыс. жителей Северной Каролины были эвакуированы и размещены в спасательных лагерях

© Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Курс на Новую Англию

Вместе с тем Национальный центр по предупреждению ураганов сообщил, что ураган «Флоренс» ослаб до тропического шторма. По данным властей штата Северная Каролина, на данный момент жертвами стихии стали пять человек. Кроме того, более 900 тыс. человек остались без света.

В центре отмечают, что «Флоренс» потеряет силу после прохождения над Аппалачами, двинется на северо-восток США и принесёт сильные дожди в штатах Новой Англии в середине следующей недели.

Однако некоторые журналисты продолжают нагнетать обстановку. Так, один из телезрителей метеорологического канала The Weather Channel отметил, что метеоролог, на первый взгляд, едва мог стоять под порывами сильного ветра. Однако вскоре на заднем плане появились двое местных жителей, которые не ощущали на себе воздействия стихии.

Надуманные обвинения, реальная опасность

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова считает, что выход США из Парижских соглашений вызывает сожаление, однако обвинять Трампа в создании условий для формирования урагана неверно.

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«Наблюдается учащение подобных катаклизмов за последние годы. Это научный факт. Если говорить о статистике страховых агентств, так как научной статистики такой нет, в мире за последние 35 лет количество погодных катаклизмов увеличилось в три раза. Большая часть приходится как раз на ураганы и штормы. В прошлом году было насчитано 75 крупных ураганов, что выше среднестатистической нормы за последние десятилетия. Но напрямую связывать ураган «Флоренс» с действиями Трампа нельзя», — отметил Андрей Киселёв.

Ураганы случались и до вмешательства человека.

«Климатическая система инерционна, и связано это в первую очередь с инерцией океана. Даже если Трамп и другие страны в полной мере выполнили бы свои обязательства по Парижским соглашениям и даже усилили бы их, изменения не произошли бы мгновенно. Проявились бы они лишь через несколько десятилетий. Но если ничего не делать, ситуация будет ухудшаться», — заключил эксперт.