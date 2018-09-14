Число отключений электроэнергии из-за урагана в Северной Каролине превысило 557 тысяч

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Управление по чрезвычайным ситуациям американского штата Северная Каролина сообщило, что число отключений электроэнергии из-за урагана «Флоренс» в регионе превысило 557 тыс.
Число отключений электроэнергии из-за урагана в Северной Каролине превысило 557 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее указывалось, что более 455 тыс. отключений электроэнергии зафиксировано в штате из-за урагана.

Днём 14 сентября стало известно, что в США ураган «Флоренс» достиг побережья Северной Каролины и вызвал наводнения. 

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