Число отключений электроэнергии из-за урагана в Северной Каролине превысило 557 тысяч

Управление по чрезвычайным ситуациям американского штата Северная Каролина сообщило, что число отключений электроэнергии из-за урагана «Флоренс» в регионе превысило 557 тыс.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

As of 12:15pm ET, nearly 558,000 customers are without power in North Carolina, NC Dept. of Public Safety reports. https://t.co/MuLxSg3Qnzpic.twitter.com/vATBqpEAyE — ABC News (@ABC) 14 сентября 2018 г.

Ранее указывалось, что более 455 тыс. отключений электроэнергии зафиксировано в штате из-за урагана.

Днём 14 сентября стало известно, что в США ураган «Флоренс» достиг побережья Северной Каролины и вызвал наводнения.