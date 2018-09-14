Ураган «Флоренс» обрушился на Северную Каролину

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В США ураган «Флоренс» достиг побережья Северной Каролины и вызвал наводнения в штате. Об этом информирует CNN.
Ураган «Флоренс» обрушился на Северную Каролину
  • Reuters

Отмечается, что в городе Нью-Берн экстренные службы спасли около 100 человек. 

«В считаные секунды мой дом был затоплен, воды было по пояс», — сказала местная жительница Пегги Перри. 

Отмечается, что чиновники призвали местных жителей укрыться в самых высоких точках своих домов, в том числе на крыше.

Также сообщается, что в городе Джэксонвилл уже более 60 человек были эвакуированы в гостиницу.

По данным телеканала, из-за урагана «Флоренс» на восточном побережье США отменили уже более 1,3 тыс. авиарейсов.

Ранее стало известно, что ураган «Флоренс» в Атлантическом океане ослаб до первой категории.

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