Трамп предложил губернатору Джорджии помощь в ликвидации возможных последствий урагана

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Президент США Дональд Трамп предложил помощь губернатору штата Джорджия Натану Дилу в ликвидации возможных последствий урагана «Флоренс». Об этом сообщили в пресс-службе Белого Дома.

«Президент встретился с губернатором штата Джорждия и сообщил ему, что федеральное правительство и команда FEMA находятся здесь, чтобы помочь чем угодно», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ураган «Флоренс» ослаб до третьей категории.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с приближающимся ураганом ввели в нескольких штатах, в том числе в Джорджии, Вирджинии, Северной и Южной Каролине, а также в Мэриленде.

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