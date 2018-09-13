Трамп предложил губернатору Джорджии помощь в ликвидации возможных последствий урагана

Президент США Дональд Трамп предложил помощь губернатору штата Джорджия Натану Дилу в ликвидации возможных последствий урагана «Флоренс». Об этом сообщили в пресс-службе Белого Дома.

«Президент встретился с губернатором штата Джорждия и сообщил ему, что федеральное правительство и команда FEMA находятся здесь, чтобы помочь чем угодно», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ураган «Флоренс» ослаб до третьей категории.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с приближающимся ураганом ввели в нескольких штатах, в том числе в Джорджии, Вирджинии, Северной и Южной Каролине, а также в Мэриленде.