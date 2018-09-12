Губернатор Джорджии ввёл в штате режим ЧП из-за надвигающегося урагана «Флоренс»
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Об этом сообщает Associated Press.
BREAKING: Georgia governor declares state of emergency after forecast shows Hurricane Florence possibly taking southwest turn. https://t.co/WVvHUQxCO3— The Associated Press (@AP) 12 сентября 2018 г.
Ранее президент США Дональд Трамп ввёл режим ЧП в штате Вирджиния из-за надвигающегося урагана «Флоренс».
Кроме того, Трамп обсудил с губернаторами ряда американских штатов подготовку к урагану «Флоренс». Также он одобрил введение режима чрезвычайного положения в Южной и Северной Каролине.