Трамп согласился ввести режим ЧП в двух штатах из-за урагана «Флоренс»

Президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в Южной и Северной Каролине в связи с приближением урагана «Флорес».

Об этом сообщает ABC на своей странице в Twitter.

«Президент Трамп одобряет заявления о режиме ЧП в Южной Каролине и Северной Каролине в преддверии урагана «Флоренс», — информирует телекомпания, сопровождая свой пост фотографиями соответствующих документов.

NEW: Pres. Trump approves South Carolina and North Carolina emergency declarations in anticipation of Hurricane Florence. https://t.co/a4jUb8w87dpic.twitter.com/ZtP1ckz5PF — ABC News (@ABC) 11 сентября 2018 г.

Ранее стало известно, что Трамп обсудил с губернаторами ряда американских штатов подготовку к урагану «Флоренс».