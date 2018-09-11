Трамп согласился ввести режим ЧП в двух штатах из-за урагана «Флоренс»

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Президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в Южной и Северной Каролине в связи с приближением урагана «Флорес».

Об этом сообщает ABC на своей странице в Twitter.

«Президент Трамп одобряет заявления о режиме ЧП в Южной Каролине и Северной Каролине в преддверии урагана «Флоренс», — информирует телекомпания, сопровождая свой пост фотографиями соответствующих документов.

Ранее стало известно, что Трамп обсудил с губернаторами ряда американских штатов подготовку к урагану «Флоренс».

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