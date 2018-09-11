Трамп обсудил с губернаторами ряда американских штатов подготовку к урагану «Флоренс»

Президент США Дональд Трамп заявил, что он обсудил с губернаторами ряда штатов подготовку к приходу урагана «Флоренс».

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Только что поговорил по телефону с губернатором Южной Каролины Генри Макмастером, губернатором Северной Каролины Роем Купером и губернатором Виргинии Ральфом Нортэмом относительно надвигающегося урагана. Федеральное правительство готово помогать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», — указал он.

Just had calls with South Carolina Governor Henry McMaster, North Carolina Governor Roy Cooper, and Virginia Governor Ralph Northam regarding the incoming storm. Federal Government stands by, ready to assist 24/7. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2018 г.

Также Трамп отметил, что ему сообщили, что «Флоренс» является одним из наихудших ураганов, которые обрушивались на Восточное побережье за последние годы.

Ранее стало известно, что губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган объявил режим чрезвычайного положения из-за приближения урагана «Флоренс».

8 сентября Власти Южной Каролины объявили чрезвычайное положение из-за урагана.