Власти Южной Каролины объявили чрезвычайное положение из-за шторма «Флоренция»
- globallookpress.com
- © MODIS
По его словам, в настоящее время неизвестно, когда шторм обрушится на штат.
Национальный центр по слежению за ураганами сообщил, что «Флоренция» движется со скоростью 11 километров в час на запад. К середине следующей недели шторм может изменить направление в сторону северо-запада, кроме того, ожидается, что его скорость увеличится.
«Максимальная сила ветра сохранится около отметки в 100 км/ч с сильными порывами. Вероятно, «Флоренция» окрепнет к концу сегодняшнего дня. Во вторник ожидается усиление тропических ветров до 220 км/ч в эпицентре урагана», — прогнозируют синоптики.
Сотрудники Национального центра ураганов сообщают, что путь шторма пройдёт через юго-западную часть Атлантического океана между Бермудскими и Багамскими островами и приблизится к юго-восточному побережью США к 13 сентября.
Губернатор Северной Каролины Рой Купер также объявил в штате чрезвычайное положение и призвал жителей использовать выходные, чтобы подготовиться к возможному приходу стихийного бедствия.
«Начинается пик сезона ураганов, и мы хорошо знаем непредсказуемость и мощь этих штормов», — подчеркнул Купер.
Ранее у побережья американского штата Флорида сформировался тропический шторм, который получил имя «Гордон».
В ночь на 5 сентября он обрушился на территорию к западу от границы штатов Миссисипи и Алабама.