Власти Южной Каролины объявили чрезвычайное положение из-за шторма «Флоренция»

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил в штате чрезвычайное положение в связи с приближением тропического шторма «Флоренция». Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, в настоящее время неизвестно, когда шторм обрушится на штат.

Национальный центр по слежению за ураганами сообщил, что «Флоренция» движется со скоростью 11 километров в час на запад. К середине следующей недели шторм может изменить направление в сторону северо-запада, кроме того, ожидается, что его скорость увеличится.

«Максимальная сила ветра сохранится около отметки в 100 км/ч с сильными порывами. Вероятно, «Флоренция» окрепнет к концу сегодняшнего дня. Во вторник ожидается усиление тропических ветров до 220 км/ч в эпицентре урагана», — прогнозируют синоптики.

Сотрудники Национального центра ураганов сообщают, что путь шторма пройдёт через юго-западную часть Атлантического океана между Бермудскими и Багамскими островами и приблизится к юго-восточному побережью США к 13 сентября.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер также объявил в штате чрезвычайное положение и призвал жителей использовать выходные, чтобы подготовиться к возможному приходу стихийного бедствия.

«Начинается пик сезона ураганов, и мы хорошо знаем непредсказуемость и мощь этих штормов», — подчеркнул Купер.

Ранее у побережья американского штата Флорида сформировался тропический шторм, который получил имя «Гордон».

В ночь на 5 сентября он обрушился на территорию к западу от границы штатов Миссисипи и Алабама.