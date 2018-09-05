В США шторм «Гордон» ослаб до тропической депрессии

Шторм, получивший название «Гордон», ослаб и получил статус тропической депрессии, сообщает Национальная метеослужба США.

Отмечается, что он находится над центральным регионом американского штата Миссисипи.

Синоптики сообщают, что максимальная скорость ветра в районе действия «Гордона» достигает 56 км/ч. Тропическая депрессия продолжает двигаться на северо-запад со скоростью около 22 км/ч.

3 сентября специалисты Национального ураганного центра предупредили о формировании шторма у побережья Флориды. В ночь на 5 сентября «Гордон» обрушился на территорию к западу от границы штатов Миссисипи и Алабама.

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные власти окажут помощь жителям тех штатов, которые могут пострадать от урагана.