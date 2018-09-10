США выводят корабли из зоны поражения урагана «Флоренс» и готовят жителей к эвакуации

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В связи с приближением урагана «Флоренc» к Восточному побережью США военно-морские силы страны приняли решение о выводе 30 кораблей из Норфолка, штат Вирджиния, куда, как ожидается, придётся удар шторма. Об этом сообщил телеканал ABC News.
США выводят корабли из зоны поражения урагана «Флоренс» и готовят жителей к эвакуации
  • © astro_ricky/NASA/Handout via REUTERS
  • Reuters

Помимо этого, власти трёх штатов — Южной Каролины, Северной Каролины и Вирджинии — готовят жителей к эвакуации. Там ввели чрезвычайное положение.

Власти штатов сообщили, что планируют привлечь около 750 служащих Национальной гвардии для борьбы с ураганом и его последствиями.

Специалисты Национального центра наблюдения за ураганами присвоили «Флоренс» четвёртую категорию опасности.  

Ранее сотрудники Национального центра ураганов сообщили, что путь шторма пройдёт через юго-западную часть Атлантического океана между Бермудскими и Багамскими островами и к 13 сентября приблизится к юго-восточному побережью США.

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