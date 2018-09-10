США выводят корабли из зоны поражения урагана «Флоренс» и готовят жителей к эвакуации
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Помимо этого, власти трёх штатов — Южной Каролины, Северной Каролины и Вирджинии — готовят жителей к эвакуации. Там ввели чрезвычайное положение.
Власти штатов сообщили, что планируют привлечь около 750 служащих Национальной гвардии для борьбы с ураганом и его последствиями.
Специалисты Национального центра наблюдения за ураганами присвоили «Флоренс» четвёртую категорию опасности.
Ранее сотрудники Национального центра ураганов сообщили, что путь шторма пройдёт через юго-западную часть Атлантического океана между Бермудскими и Багамскими островами и к 13 сентября приблизится к юго-восточному побережью США.