Ураган «Флоренс» в Атлантическом океане ослаб до третьей категории

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Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Флоренс» ослаб с четвёртой до третьей категории.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Национальный центр США по изучению ураганов.

По данным центра, скорость порывов ветра в эпицентре урагана снизилась до 205 км/ч.

Как отмечается, ураган находится примерно в 700 км к юго-востоку от города Уилмингтон (Северная Каролина).

Ранее сообщалось, что губернатор американского штата Джорджия Натан Дил объявил режим чрезвычайного положения в связи с надвигающимся ураганом «Флоренс».

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