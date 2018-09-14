Ураган «Флоренс» в Атлантическом океане ослаб до первой категории
- Reuters
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Скорость ветра упала до 144 км/ч, говорится в сообщении службы.
Ранее ураган «Флоренс» в Атлантическом океане ослаб до второй категории.
Президент США Дональд Трамп предложил помощь губернатору штата Джорджия Натану Дилу в ликвидации возможных последствий урагана.
Режим чрезвычайной ситуации в связи с приближающимся к США ураганом «Флоренс» ввели в нескольких штатах, в том числе в Джорджии, Вирджинии, Северной и Южной Каролине, а также в Мэриленде.