Ураган «Флоренс» в Атлантическом океане ослаб до первой категории

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Флоренс» ослаб со второй до первой категории. Об этом свидетельствуют данные Национального центра по предупреждению ураганов.

Reuters

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Скорость ветра упала до 144 км/ч, говорится в сообщении службы. Ранее ураган «Флоренс» в Атлантическом океане ослаб до второй категории. Президент США Дональд Трамп предложил помощь губернатору штата Джорджия Натану Дилу в ликвидации возможных последствий урагана. Режим чрезвычайной ситуации в связи с приближающимся к США ураганом «Флоренс» ввели в нескольких штатах, в том числе в Джорджии, Вирджинии, Северной и Южной Каролине, а также в Мэриленде.