Ураган «Флоренс» ослаб до тропического шторма
В свою очередь, телеканал ABC передаёт, что в штатах Южная и Северная Каролина зафиксировано почти 742 тыс. отключений электроэнергии.
LATEST: At least 741,942 customers are without power in the Carolinas amid Hurricane #Florence. https://t.co/Mc1ieHXHAJpic.twitter.com/4B8pffBWrJ— ABC News (@ABC) 14 сентября 2018 г.
Ранее стало известно о как минимум четырёх жертвах урагана.
Президент США Дональд Трамп заявил, что «Флоренс» будет «одним из самых сильных ураганов за десятилетия».