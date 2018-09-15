Ураган «Флоренс» ослаб до тропического шторма

Ураган «Флоренс», обрушившийся на США, ослаб до тропического шторма. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Национального центра по предупреждению ураганов.

В свою очередь, телеканал ABC передаёт, что в штатах Южная и Северная Каролина зафиксировано почти 742 тыс. отключений электроэнергии.

Ранее стало известно о как минимум четырёх жертвах урагана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «Флоренс» будет «одним из самых сильных ураганов за десятилетия».