Ураган «Флоренс» ослаб до тропического шторма

Короткая ссылка
Ураган «Флоренс», обрушившийся на США, ослаб до тропического шторма. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Национального центра по предупреждению ураганов.

В свою очередь, телеканал ABC передаёт, что в штатах Южная и Северная Каролина зафиксировано почти 742 тыс. отключений электроэнергии.

Ранее стало известно о как минимум четырёх жертвах урагана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «Флоренс» будет «одним из самых сильных ураганов за десятилетия». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить