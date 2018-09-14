Число погибших в США из-за урагана «Флоренс» увеличилось до четырёх

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По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушившегося на Соединённые Штаты урагана «Флоренс».

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что, помимо матери с ребёнком, о гибели которых уже писали СМИ, от последствий урагана скончались женщина в городе Хампстед и мужчина в округе Ленуар.

Как уточняет издание, женщина умерла от сердечного приступа: врачи не смогли вовремя приехать к ней, так как бригаду задержали упавшие на дорогу деревья. Мужчина же скончался от удара током, когда попытался подключить электрогенератор после отключения электричества в доме.

Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям американского штата Северная Каролина сообщило, что число отключений электроэнергии из-за урагана «Флоренс» в регионе превысило 557 тыс.

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