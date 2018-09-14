Два человека погибли в США из-за урагана «Флоренс»

Два человека погибли в американском городе Уилмингтон в штате Северная Каролина из-за урагана «Флоренс».

Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что погибли мать с ребёнком. Они получили смертельные травмы в результате падения дерева на их дом.

По данным телекомпании, в происшествии пострадал также отец семейства, который был госпитализирован.

Эту информацию подтвердили в полиции города.

«Полицейский департамент Уилмингтона подтверждает первые два смертельных случая, вызванных ураганом «Флоренс». В городе погибли мать с младенцем, когда на их дом упало дерево. Отец был госпитализирован с травмами», — говорится в заявлении полиции в Twitter.

WPD can confirm the first two fatalities of Hurricane #Florence in Wilmington. A mother and infant were killed when a tree fell on their house. The father was transported to NHRMC with injuries. https://t.co/FC5PAhuxig — Wilmington Police (@WilmingtonPD) 14 сентября 2018 г.

Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям американского штата Северная Каролина сообщило, что число отключений электроэнергии из-за урагана «Флоренс» в регионе превысило 557 тыс.