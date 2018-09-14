Два человека погибли в США из-за урагана «Флоренс»

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Два человека погибли в американском городе Уилмингтон в штате Северная Каролина из-за урагана «Флоренс».
Два человека погибли в США из-за урагана «Флоренс»
  • Reuters

Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что погибли мать с ребёнком. Они получили смертельные травмы в результате падения дерева на их дом.

По данным телекомпании, в происшествии пострадал также отец семейства, который был госпитализирован.

Эту информацию подтвердили в полиции города.

«Полицейский департамент Уилмингтона подтверждает первые два смертельных случая, вызванных ураганом «Флоренс». В городе погибли мать с младенцем, когда на их дом упало дерево. Отец был госпитализирован с травмами», — говорится в заявлении полиции в Twitter.

Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям американского штата Северная Каролина сообщило, что число отключений электроэнергии из-за урагана «Флоренс» в регионе превысило 557 тыс.

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