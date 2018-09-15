Число жертв урагана «Флоренс» в США увеличилось до пяти

В штате Северная Каролина (США) число погибших в результате последствий урагана «Флоренс» возросло до пяти. Об этом информирует ABC со ссылкой на местные власти.

Reuters

Отмечается, что в Уилмингтоне в результате падения дерева на дом погибли женщина и маленький ребёнок. Ещё два человека погибли в городе Кинстон. Пятая жертва зарегистрирована в графстве Пендер. Также сообщается, что более 900 тыс. человек остались без света из-за урагана «Флоренс». LATEST: More than 907,000 customers are without power in the Carolinas as #Florence rages. https://t.co/Mc1ieHG6c9pic.twitter.com/jBfKUshmnP — ABC News (@ABC) 15 сентября 2018 г. Ранее в Госдепе выразили соболезнования пострадавшим от урагана «Флоренс».