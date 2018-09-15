Число жертв урагана «Флоренс» в США увеличилось до пяти

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В штате Северная Каролина (США) число погибших в результате последствий урагана «Флоренс» возросло до пяти. Об этом информирует ABC со ссылкой на местные власти.
Число жертв урагана «Флоренс» в США увеличилось до пяти
  • Reuters

Отмечается, что в Уилмингтоне в результате падения дерева на дом погибли женщина и маленький ребёнок.

Ещё два человека погибли в городе Кинстон. Пятая жертва зарегистрирована в графстве Пендер.

Также сообщается, что более 900 тыс. человек остались без света из-за урагана «Флоренс».

Ранее в Госдепе выразили соболезнования пострадавшим от урагана «Флоренс». 

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