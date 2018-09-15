Число жертв урагана «Флоренс» в США увеличилось до пяти
- Reuters
Отмечается, что в Уилмингтоне в результате падения дерева на дом погибли женщина и маленький ребёнок.
Ещё два человека погибли в городе Кинстон. Пятая жертва зарегистрирована в графстве Пендер.
Также сообщается, что более 900 тыс. человек остались без света из-за урагана «Флоренс».
LATEST: More than 907,000 customers are without power in the Carolinas as #Florence rages. https://t.co/Mc1ieHG6c9pic.twitter.com/jBfKUshmnP— ABC News (@ABC) 15 сентября 2018 г.
Ранее в Госдепе выразили соболезнования пострадавшим от урагана «Флоренс».