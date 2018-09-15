В Госдепе выразили соболезнования пострадавшим от урагана «Флоренс»

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Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт выразила соболезнования пострадавшим в результате обрушившегося на США урагана «Флоренс».

«Наши мысли и наши молитвы сейчас с теми, кто пострадал от урагана «Флоренс». Спасибо сотрудникам экстренных служб, оказывающим содействие тем жителям США, кому угрожает опасность», — написала она в Twitter.

Ранее стало известно о как минимум четырёх жертвах урагана.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп намерен посетить пострадавшие от стихии районы США на следующей неделе.

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