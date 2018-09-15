В Госдепе выразили соболезнования пострадавшим от урагана «Флоренс»

Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт выразила соболезнования пострадавшим в результате обрушившегося на США урагана «Флоренс».

«Наши мысли и наши молитвы сейчас с теми, кто пострадал от урагана «Флоренс». Спасибо сотрудникам экстренных служб, оказывающим содействие тем жителям США, кому угрожает опасность», — написала она в Twitter.

Our prayers are with those affected by #HurricaneFlorence. Thank you to the first responders helping those in the threatened path. Follow @FEMA for updates and go to https://t.co/a4nDJ4zh0k for helpful information. https://t.co/nJ13xvGKRC — Heather Nauert (@statedeptspox) 14 сентября 2018 г.

Ранее стало известно о как минимум четырёх жертвах урагана.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп намерен посетить пострадавшие от стихии районы США на следующей неделе.