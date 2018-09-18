Эксперт оценил поручение Трампа рассекретить часть информации по «российскому расследованию»

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Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал поручение американского президента Дональда Трампа о рассекречивании части информации по «российскому расследованию».
Эксперт оценил поручение Трампа рассекретить часть информации по «российскому расследованию»
  • Reuters

«Трамп решил показать, что ко всей этой неразберихе с выборами причастен не он, а другие люди. Если документы будут раскрыты, это скорее скомпрометирует бывшее руководство ФБР, нежели его», — считает эксперт.

По его словам, президент США намерен контратаковать в преддверии выборов и поставить в неудобное положение ту часть элиты, которая выступала против него.

«Что из этого выйдет, мы посмотрим, потому что зачастую такие действия дают весьма неожиданный эффект», — отметил Брутер.

Он также сказал, что Россия к американским выборам никакого отношения не имела, не имеет и иметь не будет.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН оценил поручение Трампа.

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