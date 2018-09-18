Эксперт оценил поручение Трампа рассекретить часть информации по «российскому расследованию»
- Reuters
«Трамп решил показать, что ко всей этой неразберихе с выборами причастен не он, а другие люди. Если документы будут раскрыты, это скорее скомпрометирует бывшее руководство ФБР, нежели его», — считает эксперт.
По его словам, президент США намерен контратаковать в преддверии выборов и поставить в неудобное положение ту часть элиты, которая выступала против него.
«Что из этого выйдет, мы посмотрим, потому что зачастую такие действия дают весьма неожиданный эффект», — отметил Брутер.
Он также сказал, что Россия к американским выборам никакого отношения не имела, не имеет и иметь не будет.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН оценил поручение Трампа.