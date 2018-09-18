Эксперт оценил поручение Трампа рассекретить часть информации по «российскому расследованию»
- Reuters
«В этих документах, даже в тех отрывках, которые появлялись в прессе, ничего конкретного о прямом вмешательстве не говорится. То есть прямых доказательств вмешательства там нет», — сказал эксперт.
Тем не менее, напомнил Рогулёв, в развернувшейся дискуссии без обиняков утверждается, что всё это имело место, и подливают масла в огонь.
Как отметил эксперт, комиссия специального прокурора Роберта Мюллера до сих пор не предъявила никаких конкретных обвинений.
«Я думаю, что это уже надоело Трампу и он хотел бы свернуть деятельность этой комиссии», —добавил Рогулёв.
Ранее сообщалось, что американский лидер, в частности, поручил опубликовать в открытом доступе без редактуры все текстовые сообщения бывшего директора ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба, бывшего агента ФБР Питера Стржока, юриста ФБР Лисы Пейдж и бывшего чиновника Минюста США Брюса Ора.