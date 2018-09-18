Эксперт оценил поручение Трампа рассекретить часть информации по «российскому расследованию»

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН оценил поручение американского президента Дональда Трампа о рассекречивании части информации по «российскому расследованию».

«В этих документах, даже в тех отрывках, которые появлялись в прессе, ничего конкретного о прямом вмешательстве не говорится. То есть прямых доказательств вмешательства там нет», — сказал эксперт.

Тем не менее, напомнил Рогулёв, в развернувшейся дискуссии без обиняков утверждается, что всё это имело место, и подливают масла в огонь.

Как отметил эксперт, комиссия специального прокурора Роберта Мюллера до сих пор не предъявила никаких конкретных обвинений.

«Я думаю, что это уже надоело Трампу и он хотел бы свернуть деятельность этой комиссии», —добавил Рогулёв.

Ранее сообщалось, что американский лидер, в частности, поручил опубликовать в открытом доступе без редактуры все текстовые сообщения бывшего директора ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба, бывшего агента ФБР Питера Стржока, юриста ФБР Лисы Пейдж и бывшего чиновника Минюста США Брюса Ора.