Трамп поручил рассекретить часть информации по «российскому расследованию»

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Президент США Дональд Трамп поручил национальной разведке, Министерству юстиции и Федеральному бюро расследований рассекретить часть информации, которая относится к расследованию по России. 

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что Трамп в связи с поступившим запросом ряда комитетов конгресса и «с целью соблюдения прозрачности» поручил офису директора национальной разведку и Минюсту, в том числе ФБР, немедленно рассекретить ряд документов.

Также он поручил опубликовать в открытом доступе без редактуры все текстовые сообщения бывшего директора ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба, бывшего агента ФБР Питера Стржока, юриста ФБР Лисы Пейдж и бывшего чиновника Минюста США Брюса Ора.

Ранее  Трамп заявил, что расследование о «российском вмешательстве» стоило ему 25 пунктов поддержки в опросах.

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