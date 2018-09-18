Трамп поручил рассекретить часть информации по «российскому расследованию»

Президент США Дональд Трамп поручил национальной разведке, Министерству юстиции и Федеральному бюро расследований рассекретить часть информации, которая относится к расследованию по России.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что Трамп в связи с поступившим запросом ряда комитетов конгресса и «с целью соблюдения прозрачности» поручил офису директора национальной разведку и Минюсту, в том числе ФБР, немедленно рассекретить ряд документов.

Также он поручил опубликовать в открытом доступе без редактуры все текстовые сообщения бывшего директора ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба, бывшего агента ФБР Питера Стржока, юриста ФБР Лисы Пейдж и бывшего чиновника Минюста США Брюса Ора.

Ранее Трамп заявил, что расследование о «российском вмешательстве» стоило ему 25 пунктов поддержки в опросах.