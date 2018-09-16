Трамп заявил, что расследование о «российском вмешательстве» стоило ему 25 пунктов поддержки в опросах

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Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование о «российском вмешательстве» стоило ему 25 пунктов поддержки в опросах.

«В то время как мои (наши) показатели поддержки хорошие, благодаря тому, что экономика лучшая за всю историю, если бы не сфальсифицированная российская охота на ведьм, они были бы на 25 пунктов выше», — написал Трамп в своём микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о санкциях в отношении других стран за вмешательство в американские выборы.

Глава Нацразведки США Дэниэл Коутс обвинил Россию во вмешательстве в предстоящие промежуточные выборы.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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