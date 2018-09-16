Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование о «российском вмешательстве» стоило ему 25 пунктов поддержки в опросах.

«В то время как мои (наши) показатели поддержки хорошие, благодаря тому, что экономика лучшая за всю историю, если бы не сфальсифицированная российская охота на ведьм, они были бы на 25 пунктов выше», — написал Трамп в своём микроблоге Twitter.

While my (our) poll numbers are good, with the Economy being the best ever, if it weren’t for the Rigged Russian Witch Hunt, they would be 25 points higher! Highly conflicted Bob Mueller & the 17 Angry Democrats are using this Phony issue to hurt us in the Midterms. No Collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2018 г.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о санкциях в отношении других стран за вмешательство в американские выборы.

Глава Нацразведки США Дэниэл Коутс обвинил Россию во вмешательстве в предстоящие промежуточные выборы.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.