Помпео пригрозил России серьёзными последствиями в случае вмешательства в выборы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия или любая другая страна столкнётся с серьёзными последствиями, если попытается вмешаться в американские выборы.

Выступая перед журналистами в Госдепе, Помпео рассказал про подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о санкциях за вмешательство в выборы.

«Указ даёт ясно понять: если Россия или любое другое правительство (или люди, действующие от их имени) вмешаются в выборы в США, они столкнутся с быстрыми и серьёзными последствиями», — сказал дипломат.

По его словам, в последние годы Россия была «особенно агрессивна в использовании своего кибернетического потенциала, дезинформации и других скрытных мер для попыток посеять нестабильность в Америке».

Ранее Трамп назвал данный указ мерой по защите избирательной системы Соединённых Штатов.