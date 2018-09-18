«Форматирование общественного сознания»: как 70-я церемония вручения премии «Эмми» превратилась в политическую акцию

В этом году церемония вручения премии «Эмми» за достижения в области телевидения сопровождалась серией политических выступлений популярных в США актёров и телеведущих. Представители леволиберальной культурной элиты, награждая друг друга за лучшие работы в сериалах и телефильмах, рассказывали зрителям об ущемлении прав афроамериканцев и членов ЛГБТ-сообщества, устраивали акции в поддержку абортов и против кандидата из команды Трампа на должность одного из верховных судей. О политизированности американской телеиндустрии — в материале RT.

В США прошла 70-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми» за достижения в области телевидения. С самого начала церемонии ведущие и участники дали понять, что вместо награждения коллег по цеху за выдающиеся сериалы и экранные роли это мероприятие станет для леволиберальной культурной элиты очередной площадкой для продвижения своей политической программы.

Республиканцы и зависимые

Ведущие церемонии телевизионного эквивалента «Оскара», комики Коллин Йост и Майкл Че, отпустили не одну колкую шутку в адрес белых американцев европейского происхождения.

«Единственные белые, которые благодарят Иисуса — республиканцы и бывшие наркоманы», — приводит слова ведущих издание Entertainment Weekly.

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Через несколько минут, представлявшая номинантов за лучший комедийный сериал актриса Эмилия Кларк отметила, что раньше в этой категории премии получали только «белые мужчины-ботаники».

За права афроамериканцев

В середине церемонии зрителям была представлена сценка «Репарационные «Эмми», где ведущие символически вручали статуэтки чернокожим актёрам популярных телевизионных передач, которые не получили их в то время, когда они шли в эфире. Под «репарациями» в США понимается дискуссия о том, должны ли потомки чернокожих рабов получить какие-либо компенсационные выплаты за унижение своих предков.

Тема притеснения чернокожих была поднята и на красной ковровой дорожке, где актриса Дженифер Льюис выразила солидарность с американским футболистом Колином Каперником, первым преклонившим колено в знак поддержки чёрных во время исполнения гимна США перед игрой. Для этого она пришла на церемонию в толстовке фирмы Nike — официальном спонсоре атлета.

Актриса Тэнди Ньютон — премия за лучшую роль второго плана, драматический сериал Westworld.

Reuters

«Я пришла в Nike, чтобы приветствовать их за то, что они поддержали Колина Каперника и его протест против расовой несправедливости и полицейской жестокости. Что я могу сделать? Что я могу предпринять, что будет иметь какой-то смысл? Я надену одежду фирмы Nike, чтобы сказать ему спасибо. Спасибо, что возглавил сопротивление!», — приводит её слова издание Variety.

“I’m wearing Nike tonight to tell them how proud I am of them for supporting Colin Kaepernick and his protest against police brutality and racial injustice,” actress Jenifer Lewis said on the red carpet at the #Emmyshttps://t.co/mWuM8n2PZmpic.twitter.com/MLOtfcpu2S — CNN (@CNN) 18 сентября 2018 г.

ЛГБТ-проблемы

Продюсер сериала «Американская история преступлений» Райан Мёрфи , в свою очередь, посвятил награду участникам ЛГБТ-сообщества, подвергающимся, по его словам, притеснениям.

Ведущие церемонии, комики Коллин Йост и Майкл Че

Reuters

«В этой стране ненависти позволяют расти и распространяться. Каждый из четырёх членов ЛГБТ в этой стране становится жертвой преступления на почве ненависти. Мы посвящаем эту награду им и главным образом — памяти тех, кто ушёл от нас слишком рано», — заявил продюсер.

Против суда

Некоторые участники церемонии выдвигали и более конкретные политические лозунги. Так, режиссёр Джесси Перетз прибыл на красную дорожку вместе с супругой. У неё на руке было написано «Остановите Кавано» в знак протеста против юриста Бретта Кавано, которого Трамп выдвинул кандидатом на должность одного из верховных судей.

#Emmys GLOW director Jesse Peretz and his wife Sarah who has quite the arm accessory this year. pic.twitter.com/BSDPyjvTCa — Cynthia Littleton (@Variety_Cynthia) 17 сентября 2018 г.

Аборты и гражданские свободы

Телеведущая Падма Лакшми пришла на мероприятие с голубой лентой в поддержку Американского союза защиты гражданских свобод, получающего финансирование от структур Джорджа Сороса.

Канадская актриса Татьяна Маслани, в свою очередь, украсила платье значком Американской федерации планирования семьи, крупнейшей в США организации по оказанию абортивных услуг.

В ходе церемонии, собравшиеся деятели киноискусства почтили память сенатора Джона Маккейна — скончавшийся в августе 2018 года от рака мозга политик-неоконсерватор стал героем документального фильма на телеканале HBO.

Информационные кампании

Политические выступления на подобных церемониях являются частью сложившейся традиции, пояснил в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«По большому счёту именно номинанты и победители этих конкурсов задают глобальный и общемировой тренд. Популярные режиссёры и актёры имеют очень большую армию поклонников, с которыми общаются с помощью социальных сетей, — формировать общественное сознание через подобного рода лидеров всегда было эффективной политической стратегией», — отметил Данюк.

Учитывая, что с самого начала СМИ и представители либерально-демократической общественности США резко выступали против Трампа и его политики, а также тех, кто его поддерживает, было понятно, что подобного рода негативные информационные кампании будут продолжаться, отметил эксперт.

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«За создателями премий стоят определённые силы — конгломерат из представителей транснационального капитала, — которые руководствуются ультралиберальной идеологией. Очевидно, что попытка выставить Трампа в невыгодном свете будет предприниматься при любой возможности», — пояснил Данюк.

Можно вспомнить множество звёзд первого эшелона, которые принимали участие в избирательной гонке на стороне Хилари Клинтон, напомнил политолог.

«Использование звёзд в качестве инструментов форматирования общественного сознания действительно популярно. Тем более США сейчас находятся в очередном избирательном цикле, в ноябре предстоят промежуточные выборы в конгресс, где демократы попытаются взять реванш», — заключил Данюк.