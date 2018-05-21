Эксперт оценил выступление Клинтон в Йельском университете в шапке-ушанке

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT прокомментировал выбранную Хиллари Клинтон шапку-ушанку, которую та принесла в Йельский университет.
Эксперт оценил выступление Клинтон в Йельском университете в шапке-ушанке
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«Американское общество можно охарактеризовать тем, что оно живёт и верит в созданные собой мифы. Такого рода эпатажное поведение в значительной степени объясняется тем, что если тема находится в топе, то очень выгодно показывать, что ты тоже являешься частью всего этого процесса. Клинтон хотела удивить, эпатировать, просто развлечь и показать, что она в курсе всего, что происходит. Что касается сути, то американцам не нужно ни присоединяться к России — они тут никому не интересны, — ни побеждать Россию. Во-первых, не получится. Во-вторых, есть и другие способы сосуществования. Когда американцы пугают друг друга какой-то мифической российской угрозой, они должны понимать, что её не существует», — объяснил Брутер.

Ранее бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, следуя традиции надевать необычные головные уборы на выпускной в университете, принесла шапку-ушанку на своё выступление перед студентами Йельского университета.

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