«Будет только хуже»: Трамп связал низкие рейтинги НФЛ с протестами футболистов

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Полина Стаменкович
Руководство Национальной футбольной лиги не станет принимать правила, запрещающие игрокам вставать на колено во время исполнения гимна США перед матчами. Об этом сообщают американские СМИ. Многие спортсмены отказываются слушать гимн стоя, протестуя таким образом против неравноправия и полицейского произвола. Между тем президент страны Дональд Трамп связал низкие рейтинги телевизионных трансляций НФЛ с поведением футболистов.
«Будет только хуже»: Трамп связал низкие рейтинги НФЛ с протестами футболистов
  • Reuters

В США стартовал новый сезон Национальной футбольной лиги (НФЛ). Матчи первой недели, как и игры в межсезонье, сопровождались разговорами о действиях игроков во время церемонии исполнения национального гимна. Поводом к очередному витку скандала стало решение руководства ассоциации не вводить правила, согласованные в мае этого года.

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В начале сентября стало известно, что представители лиги не смогли прийти к согласию по поводу того, стоит ли ужесточать наказание для игроков, демонстративно отказывающихся проявлять уважение по отношению к государственной символике страны. Сейчас футболистам не грозит наказание от НФЛ за прослушивание гимна США стоя на одном колене — санкции могут применять только владельцы команд.

Ужесточение правил предполагало запрет на такую форму протеста, но футболистам разрешили бы оставаться в раздевалке и не выходить на поле во время исполнения гимна. По данным ESPN, нововведения не вступят в силу как минимум до следующего сезона.

Между тем президент США Дональд Трамп продолжает критиковать ассоциацию за слишком лояльное отношение к провинившимся футболистам. Ещё весной он активно призывал ввести более жёсткие меры по отношению к протестующим: предлагал дисквалифицировать игроков на длительный срок и лишать их зарплаты.

Не устроило его и сегодняшнее положение дел. На своей странице в Twitter президент связал низкие рейтинги телевизионных трансляций стартовых встреч с действиями футболистов, неуважительно, по его мнению, относящихся к собственной стране.

«Рейтинги первой игры НФЛ намного хуже и так низких прошлогодних показателей. Аудитория уменьшилась до 13%. Это худший показатель за последние 10 лет. Возможно, рейтинги бы вернулись, если бы игроки с гордостью стояли под нашим флагом, слушали гимн и всё это показывалось бы в прямом эфире. В противном случае будет только хуже», — написал Трамп.

В августе представители руководства сразу нескольких крупных телевизионных компаний, в том числе ESPN, CBS, Fox и NBC, объявили о намерении отказаться от показа предматчевой церемонии. Глава государства назвал происходящее «бесхребетной капитуляцией» и призвал своих единомышленников подписать петицию, направленную против политики СМИ.

Двое протестующих

Начиная с 2016 года некоторые игроки в американский футбол, а также представители других видов спорта начали вставать на одно колено во время исполнения гимна США в знак протеста против произвола полиции и осуждения внутренней политики государства в отношении темнокожего населения. Одним из зачинщиков демонстраций стал квотербек «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колин Каперник.

На этой почве между Трампом и игроками, а также владельцами некоторых клубов и тренерами, которые предпочли встать на сторону своих подопечных, разгорелся конфликт.

В преддверии старта матчей сезона-2018/19 лишь Элберт Уилсон и Кенни Стилс из «Майами Долфинс» решились на открытое выражение протеста, встав во время исполнения американского гимна на колено. Несколько других футболистов предпочли не выходить на поле в соответствии с правилами лиги или проявить своё недовольство иным способом.

Тем не менее уже сейчас можно говорить о том, что число протестующих футболистов значительно сократилось по сравнению с показателями прошлых сезонов. Каперник, в настоящее время являющийся свободным агентом из-за скандала с НФЛ, выразил благодарность Уилсону и Стилсу за проявленную смелость и нежелание отказываться от своих взглядов.

«Мои братья продолжают показывать свою несгибаемую силу в борьбе за права угнетаемых. Они не отступили даже после атак и запугиваний. Их смелость будет двигать мир вперёд», — написал квотербек в Twitter.

В свою очередь, Стилс поблагодарил за оказанную поддержку самого Каперника и всех неравнодушных.

«Я знаю, что он всегда готов за нас заступиться. Существует большая разница между нашими первыми протестами и тем, что происходит сейчас. Многие люди остаются с нами на связи и поддерживают нас, мы очень это ценим. Хотел бы сказать, что мы должны продолжать делать всё возможное, чтобы произошли позитивные изменения и наша страна стала ещё лучше», — цитирует спортсмена Associated Press.

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