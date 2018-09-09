Трамп объяснил низкие рейтинги первой игры сезона НФЛ

Президент США Дональд Трамп связал низкие рейтинги первого матча сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ) с отказом от трансляции исполнения национального гимна, который должен звучать перед каждой игрой.

Об этом он заявил в своём Twitter.

Wow, NFL first game ratings are way down over an already really bad last year comparison. Viewership declined 13%, the lowest in over a decade. If the players stood proudly for our Flag and Anthem, and it is all shown on broadcast, maybe ratings could come back? Otherwise worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 сентября 2018 г.

«Рейтинги первой игры НФЛ намного хуже низких показателей в прошлом году. Аудитория снизилась до 13%. Это самый маленький показатель за последнее десятилетие. Возможно, рейтинги бы вернулись, если бы игроки с гордостью стояли за наш флаг и гимн и всё это показывали бы в эфире. В противном случае будет только хуже», — написал Трамп.

До этого телеканал ESPN отказался транслировать национальный гимн перед матчами НФЛ, что вызвало недовольство президента.

Ранее Трамп призвал дисквалифицировать игроков НФЛ за неуважение к американскому гимну.