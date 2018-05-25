«Хочу встать на защиту тех, кто боится»: чирлидер обвинила клуб НФЛ США в нарушении прав участниц группы поддержки

В США бывшая чирлидер «Хьюстон Тексанс» обвиняет футбольный клуб и руководителей группы поддержки в нарушении норм трудового права. В частности, девушки на протяжении долгого времени не получали оплату за сверхурочную работу, а также подвергались оскорблениям со стороны тренера Альтовис Гэри. Коллективный иск, к которому присоединилось ещё несколько спортсменок, будет рассмотрен федеральным судом США.

В США в центре скандала оказалась группа поддержки клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ). Бывшая чирлидер, пожелавшая остаться анонимной, подала иск в федеральный суд на своих работодателей — «Хьюстон Тексанс», а также на главного тренера и руководителя программы группы поддержки Альтовис Гэри.

В иске говорится, что спортсменок постоянно принуждали работать сверхурочно. Это не было зафиксировано в договоре и, соответственно, никак не оплачивалось. Девушки получали $7,25 в час, что составляет минимальный размер оплаты труда в штате Техас.

«Руководители команды требовали, чтобы мы соблюдали рабочий график, однако на практике мы вынуждены были выполнять различные поручения, не относящиеся к нашей основной деятельности», — приводит слова подавшей иск девушки The New York Times.

Сообщается, что в обязанности сотрудниц, помимо прочего, входило регулярное ведение аккаунтов в социальных сетях, многочасовые тренировки в тренажёрном зале, обязательное участие в различных мероприятиях, проводимых клубом, нахождение на связи 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Недовольные подобными условиями труда танцовщицы пытались обратиться за помощью к своей наставнице, однако это не принесло никакого результата.

«Вы должны осознавать, что работаете на полставки по полноценному рабочему графику», — вспоминает чирлидер слова Гэри.

Во втором пункте обвинения девушка, которая проходит в документах под инициалами П. Г. Г., сообщает о многочисленных случаях необоснованной критики по поводу внешнего вида чирлидеров, которую высказывали им в грубой форме. Чаще всего оскорбления касались лишнего веса и недостаточной спортивной формы у девушек.

Так, она приводит в пример случай, произошедший с ней перед одной из игр «Хьюстон Тексанс». Гэри отвела девушку в сторону и начала отчитывать за то, что та якобы поправилась. По мнению тренера, ситуацию мог поправить только скотч, который та предложила приклеить на живот девушки. В итоге ей пришлось пойти на такой шаг, и все партнёрши увидели это.

Стоит отметить, что чирлидеры действительно обязаны следить за своим внешним видом, однако в правилах и контрактах вес спортсменок никак не оговаривается.

Помимо фигуры девушек Гэри находила и другие поводы для критики. В иске сообщается о некой спортсменке латиноамериканского происхождения, которую уволили из команды за то, что волосы у неё были прямыми, а не вьющимися, как этого требовала наставница.

Ещё одной проблемой, с которой столкнулась П. Г. Г., выступая за группу поддержки «Хьюстон Тексанс», — пренебрежение безопасностью чирлидеров, которым не предоставляли охрану.

Спортсменки были вынуждены принимать участие в мероприятиях, организованных для болельщиков клуба, не всегда настроенных дружелюбно.

Зачастую девушки слышали оскорбительные комментарии, но на такие вещи руководство закрывало глаза.

П. Г. Г. покинула группу поддержки в апреле 2018 года. Сообщается, что она была вынуждена уволиться под давлением клуба после того, как вместе с другими девушками открыто начала жаловаться на действия наставницы.

«Моей целью всегда была работа в «Хьюстон Тексас». Их матчи я не пропускаю с 2002 года. Я всегда мечтала стать чирлидером в любимом клубе, который сейчас предал меня», — рассказала девушка.

На данный момент Гэри никак не отреагировала на обвинения в свой адрес. В свою очередь, представители организации ограничились лишь комментариями общего характера.

«Мы гордимся разработанной нами программой выступлений группы поддержки, в которой принимают участие сотни женщин, довольные своей деятельностью и оказывающие позитивное влияние на сообщество. Мы постоянно вносим изменения в нашу методику, чтобы все стороны были удовлетворены», — цитирует заявление «Хьюстон Тексанс» The Washington Post.

По словам адвоката П. Г. Г. Брюса Лойда, истец надеется, что иск будет классифицирован как коллективный. К нему уже обратилось несколько девушек, готовых присоединиться к стороне обвинения в суде.

Основное требование, которое выдвигает танцовщица — возмещение денежной компенсации за всё то время, которое она провела на работе сверхурочно. Однако важнее всего для неё — возможность высказаться от лица чирлидеров.

«Я чувствую, что мой первостепенный долг — представить интересы моих друзей и коллег. Я хочу встать на защиту тех, кто боится это делать самостоятельно», — добавляет девушка.

Случай в группе поддержки «Хьюстон Тексанс» стал очередным инцидентом в ряду многих, произошедших за последнее время в НФЛ.

Так, в начале мая стало известно, что в 2013 году руководители «Вашингтон Редскинз» заставляли чирлидеров фотографироваться топлес для традиционного ежегодного календаря в присутствии приглашённых спонсоров.

В апреле бывшая представительница группы поддержки клуба «Майами Долфинс» Кристан Уэйр подала в суд на организацию за проявление дискриминации по гендерному, а также религиозному признакам.

На дискриминацию в марте жаловалась и танцовщица «Нью-Орлеан Сэйнтс» Бэйли Дэйвис.