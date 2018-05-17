Фол вне поля: в Аргентине выпустили буклет к ЧМ-2018 с информацией о том, как понравиться русским девушкам

В преддверии чемпионата мира — 2018 Ассоциация футбола Аргентины выпустила информационный буклет, в котором в числе прочего содержалось краткое руководство по общению с русскими девушками. Список, состоящий из восьми коротких правил, вызвал возмущение общественности. Функционерам пришлось принести официальные извинения и переиздать брошюру.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) представила информационный буклет, посвящённый чемпионату мира — 2018. Брошюра для местных футболистов, болельщиков и представителей СМИ, которые планируют посетить этим летом Россию, получила название «Русский язык и культура». Этот буклет вызвал большой общественный резонанс. Один из разделов посвящён российским женщинам, а также способам, как эффективнее всего привлечь их внимание.

Краткое руководство под названием «Что нужно делать, чтобы у вас что-то получилось с русской девушкой» состоит из восьми пунктов, каждый из которых описывает ключевые ошибки, которых стоит избегать в общении с россиянками.

По мнению составителей буклета, для того чтобы девушка из России обратила внимание на представителя противоположного пола, он должен опрятно выглядеть, быть оригинальным и интересным собеседником, потому что «россиянки ненавидят скучных мужчин», уметь проявлять инициативу, однако не быть чересчур настойчивым.

Особенно бросался в глаза пункт, в котором говорилось, что к каждой представительнице прекрасного пола необходимо найти свой подход.

«Обычно россиянки придают значение важным вещам, но вы, безусловно, встретите также и тех, кому важнее материальная составляющая — например, есть ли у вас деньги, красивы ли вы. Не переживайте, в России много красивых девушек, и не все из них вам подходят. Будьте избирательны», — советуют авторы инструкции.

В связи с этим у многих сложилось впечатление, что составители списка, призвавшие потенциальных ухажёров не воспринимать россиянок в качестве вещей, сами забыли об этом правиле, опубликовав своё руководство пользователя.

Сообщается, что создателями данного раздела являются не сотрудники AFA, а авторы испаноязычного блога Amar es un rusa, рассказывающего о выходцах с постсоветского пространства и их жизни в странах Латинской Америки. Однако текст был помещён практически без изменений в информационные буклеты, розданные представителям СМИ на лекции, посвящённой русскому языку и культуре.

Наличие сомнительного материала было обнаружено на месте, поэтому представители аргентинского футбола незамедлительно предприняли попытку избавиться от «улик».

Однако одному из присутствовавших журналистов удалось сфотографировать страницы руководства и рассказать о случившемся в своём аккаунте в Twitter.

El curso fue hoy en la AFA. Tengo el cuaderno. Nos lo sacaron para cortar esa hoja pero yo la guardé cuando supuse lo que harían. pic.twitter.com/gBeG9xWsWZ — Nacho Catullo (@nachocatullo) 15 мая 2018 г.

«Сегодня мы посетили штаб-квартиру AFA, где получили эти блокноты. Потом их у нас забрали, чтобы вырвать страницы с инструкцией, но я спрятал один экземпляр у себя, когда понял, что они собираются сделать», — сообщил корреспондент, прикрепив к посту фотографию буклета.

Изначально ассоциация отказывалась брать на себя ответственность, называя произошедшее выдумкой журналистов.

«Сегодня мы совместно с AFA успешно провели лекцию о русском языке и культуре. Единственным негативным моментом стало то, что некий недоброжелатель разместил в интернете текст о том, как завести отношения с русскими женщинами, якобы опубликованный организацией. Этот материал является подделкой! На лекции, как и в буклете, об подобном не было сказано ни слова», — заявил Эдуардо Пенниси, преподаватель, отвечавший за составление буклета.

Однако неоспоримые доказательства заставили представителей AFA, посетивших «Русский дом» в Буэнос-Айресе, принести публичные извинения, а также пообещать, что руководство в скором времени будет переиздано.

«Внутреннее расследование показало, что материал был опубликован по ошибке и ни в коей мере не отражает реальные взгляды ассоциации, её президента или кого бы то ни было из её руководителей. Мы приносим свои искренние сожаления всем, кого коснулся данный инцидент», — приводит слова главы организации Клаудио Тапии Reuters.

Ранее газета The Sun опубликовала шуточную памятку английским болельщикам, в которой говорилось о том, как необходимо вести себя на русском застолье.

Журналисты предостерегли британцев, славящихся своей любовью к горячительным напиткам, от распития большого количества алкоголя вместе с россиянами, а также рассказали о том, как эффективнее всего бороться с похмельем.

Однако и у этой несерьёзной, на первый взгляд, статьи есть полезная сторона. Её авторы призывают фанатов вести себя вежливо как в помещениях, так и в общественных местах, а также всегда уважать старшее поколение.