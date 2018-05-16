Тренерский штаб сборной Англии по футболу огласил расширенный состав на ЧМ-2018

Стал известен состав сборной Англии для подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Об этом сообщает пресс-служба английской национальной команды.

Полностью состав из 23 игроков выглядит следующим образом:

вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джек Батленд («Сток Сити»), Ник Поуп («Бёрнли»);

защитники: Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Киран Триппьер, Дэнни Роуз (оба — «Тоттенхэм»), Харри Магуайер («Лестер»), Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Гэри Кэйхилл («Челси»);

полузащитники: Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Эрик Дайер, Деле Алли (оба — «Тоттенхэм»), Джессе Лингард, Эшли Янг (оба — «Манчестер Юнайтед»), Фабиан Дельф («Манчестер Сити»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»);

нападающие: Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Джейми Варди («Лестер»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»).

Окончательная заявка должна быть отправлена в Международную федерацию футбола (ФИФА) до 4 июня.

В рамках группового этапа мирового первенства сборная Англии сыграет с Тунисом, Панамой и Бельгией.

Ранее сообщалось, что замшефа британской полиции просит английских фанатов проявить уважение к истории России во время ЧМ-2018 по футболу.