Тренерский штаб сборной Англии по футболу огласил расширенный состав на ЧМ-2018

Стал известен состав сборной Англии для подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.
Об этом сообщает пресс-служба английской национальной команды.
Полностью состав из 23 игроков выглядит следующим образом:
вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джек Батленд («Сток Сити»), Ник Поуп («Бёрнли»);
защитники: Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Киран Триппьер, Дэнни Роуз (оба — «Тоттенхэм»), Харри Магуайер («Лестер»), Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Гэри Кэйхилл («Челси»);
полузащитники: Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Эрик Дайер, Деле Алли (оба — «Тоттенхэм»), Джессе Лингард, Эшли Янг (оба — «Манчестер Юнайтед»), Фабиан Дельф («Манчестер Сити»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»);
нападающие: Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Джейми Варди («Лестер»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»).
For the nation, by the nation. The #ThreeLions’ official @FIFAWorldCup squad announcement. pic.twitter.com/YecUWPUZfJ— England (@England) 16 мая 2018 г.
Окончательная заявка должна быть отправлена в Международную федерацию футбола (ФИФА) до 4 июня.
В рамках группового этапа мирового первенства сборная Англии сыграет с Тунисом, Панамой и Бельгией.
Ранее сообщалось, что замшефа британской полиции просит английских фанатов проявить уважение к истории России во время ЧМ-2018 по футболу.