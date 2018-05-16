Замшефа британской полиции просит английских фанатов проявить уважение к истории России во время ЧМ-2018 по футболу

Заместитель главного констебля Национального управления полиции Великобритании Марк Робертс высказался по поводу поведения английских фанатов на предстоящем чемпионате мира в России.

«Для нас настоящая проблема объяснить иностранным полицейским, что болельщики, устроившие беспорядки в Амстердаме, нетипичны для Англии», — приводит слова Робертса BBC.

Он отметил, что наказание за агрессивное поведение в России может быть жёстче, чем в Великобритании.

«Мы постоянно говорили, что мы не думаем, что кто-то приедет в Россию, напьётся и будет вывешивать флаги на военные мемориалы. Нужно понимать, что Россия понесла огромные потери во время войны, для них это очень чувствительный вопрос. Кто-то может вывесить флаг, не подумав, что это создаст проблемы, но это может спровоцировать серьёзные неприятности. Стоит без этого обойтись, чтобы не создавать себе угроз», — подчеркнул Робертс.

По его словам, английские болельщики должны быть хорошими гостями и достойно себя вести, добившись расположения местных жителей.

Ранее сообщалось, что английские фанаты поедут на ЧМ-2018 без официальной песни турнира.