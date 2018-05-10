Английские фанаты поедут на ЧМ-2018 без официальной песни турнира

Английские болельщики отправятся на чемпионат мира по футболу 2018 года без официальной песни, посвящённой участию национальной сборной в турнире.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на Футбольную ассоциацию Англии (FA).

«Обнародование какой-либо официальной песни ЧМ не планируется», — сообщил официальный представитель ассоциации.

Он подчеркнул, что организация не заказывала кому-либо сингл и не собирается поддерживать какую-либо песню, а болельщики сами могут выбрать для этого события свой гимн.

Ожидается, что в Россию приедут около 10 тыс. английских болельщиков.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Англии сыграет с Тунисом, Панамой и Бельгией.

Ранее тренер сборной Испании по футболу заявил, что у России есть шансы на победу в ЧМ.



