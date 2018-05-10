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Тренер сборной Испании по футболу считает, что у России есть шансы на победу в ЧМ

10 мая 2018, 13:15

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги считает, что сборная России имеет шансы стать победителем чемпионата мира 2018 года.

«Это сборная страны, которая принимает чемпионат мира, она очень хорошо подготовится, в её составе есть хорошие игроки», — приводит слова Лопетеги ТАСС.

Он также считает, что такие футболисты, как Фёдор Смолов, Александр Головин и Алексей Миранчук, могли заиграть в чемпионате Испании.

«Я думаю, есть очень интересные игроки, но российская лига — очень конкурентоспособная и очень сильная с экономической точки зрения, многие игроки счастливы находиться там», — добавил Лопетеги.

Ранее Лопетеги рассказал, почему Краснодар является лучшим местом для базирования команды на время ЧМ-2018 по футболу в России.

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