Лопетеги рассказал, почему Краснодар является лучшим городом для размещения сборной Испании на время ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги рассказал, почему Краснодар является лучшим местом для базирования команды на время ЧМ-2018 по футболу в России.

«Мы проанализировали возможные варианты для размещения сборной на турнире и приняли решение, что Краснодар — один из лучших городов для нас. Он полностью устраивает нас с точки зрения тренировочной инфраструктуры. Там позволяют готовиться и база, и климат. Кроме того, мы брали в расчёт расстояния при перелётах. Мы понимаем, что в Краснодаре не будет матчей чемпионата мира. Но если посмотреть с другой стороны, то у города были плюсы, которые и привлекли нас. То, что в Краснодаре не будет матчей ЧМ-2018, может быть плюсом для нас», — приводит слова Лопетеги AS.

Соперниками сборной Испании на групповом этапе чемпионата мира станут команды Португалии, Марокко и Ирана.

Ранее сообщалось, что сборная Египта будет базироваться в Грозном во время ЧМ-2018.