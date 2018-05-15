«Будем бороться с Уругваем за первое место в группе»: Павлюченко о ЧМ-2018 по футболу, сборной России и своей карьере

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко планирует стать тренером. Об этом он заявил в интервью RT. Футболист рассказал, с какими чувствами уезжал в Англию после успеха на Евро-2008, дал совет Александру Головину и объяснил, почему национальной команде не стоит бояться Мохамеда Салаха на домашнем чемпионате мира.

— За кого вы больше переживали на финише сезона — «Локомотив» или «Спартак»? Вы же играли за обе команды.

— За четыре тура до конца я знал, что «Локомотив» станет чемпионом России. Я приходил на стадион и болел за «Спартак». Всё-таки я шесть лет отдал этой команде, с детства следил за ней, это была моя мечта — играть за красно-белых. Моя мечта сбылась, так что болею я за «Спартак», честно признаюсь. Полюбил этот клуб.

— Вы бы сыграли за «Спартак-2», если бы поступило предложение?

— А почему нет? Но оно не поступит, к сожалению. Но если бы это произошло, то ещё один сезон легко бы провёл.

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— А почему думаете, что предложения не будет?

— Оно бы уже поступило.

— Какой вы видите свою дальнейшую карьеру в футболе?

— Только становиться тренером, учиться на него. Этим я сейчас и занимаюсь. Много лет назад говорил, что когда закончу с футболом, то совсем уйду. Но, как видите, без него тяжело. Когда отдаёшь столько лет игре, отвернуться от неё непросто. Поэтому я пошёл учиться. Что будет через пять — десять лет, я не могу сказать. Может, стану хорошим тренером, не знаю.

— Примеры ваших коллег вдохновляют? Вадима Евсеева, Дмитрия Хохлова...

— ...Дмитрия Парфёнова, который недавно выиграл Кубок России с «Тосно». Нужна свежая кровь. Мы видим одни и те же лица в нашем чемпионате. Это нормально, когда футболист заканчивает карьеру и становится тренером вместо того, кто уходит. Почему нет? Нужно давать молодым тренерам работать.

— За кем будете особенно пристально наблюдать на чемпионате мира по футболу?

— Болеть я буду только за сборную России и Станислава Черчесова. Сегодня он главный тренер команды, я буду его поддерживать, переживать за нашу сборную. А наблюдать за кем-то из тренеров... Предпочту следить за игрой их сборных.

— Вы говорили, что желаете победы на чемпионате мира сборной Аргентины и персонально Лионелю Месси. Кто-то ещё из других команд вас интересует?

— Конечно, эти команды известны всем: Испания, Бразилия, Германия. Они все фавориты.

— А полюбившаяся всем Исландия вам симпатична?

— Честно признаюсь, нет. Если бы сборная Уэльса была, я бы ещё её поддерживал из-за Гарета Бэйла. А островитяне мне неинтересны. Есть ещё другие команды.

— Много говорят о том, что смена поколений в сборной России прошла неудачно. Если сравнить с тем, что было в 2008 году, то нынешний состав ничего не может сделать. Почему?

— Если сравнивать с нашим поколением, то у Гуса Хиддинка был выбор футболистов. Хватало и опытных, и молодых. А сегодня сборная вся молодая, нет костяка, одни новые лица. В той сборной играли Константин Зырянов, Сергей Семак, Андрей Аршавин, Юрий Жирков. Они вели за собой партнёров.

На каждой позиции была конкуренция, а сегодня её нет. Нет Березуцких — и сразу нет обороны. Нет Аршавина, Павлюченко, Погребняка, Кержакова — и нет атаки. Надеюсь, что Черчесов подготовит сборную к домашнему чемпионату мира. Он тот тренер, который может сделать команду. Надо верить в ребят.

Павлюченко о разнице в классе его поколения и нынешнего

— Вы бы сами смогли сейчас помочь сборной? Аршавин говорил, что он готов, если позовут.

— Я просто уже полгода без команды. А так, если бы играл в чемпионате России или любом другом, то я бы мог ответить утвердительно. Минут на 45—60 готов был бы. Сегодня я точно уже не помогу, только поддержкой на трибунах.

— Насколько тяжело будет смотреть за домашним чемпионатом мира в качестве болельщика?

— Неважно, домашний или не домашний это турнир. Всегда тяжело переживать со стороны. Когда ты играешь, у тебя совсем другие ощущения. Я понимаю тренеров, которые смотрят с бровки и хотят выйти помочь, но не могут этого сделать.

— Вы недавно защищали «Спартак» после вылета из Кубка России. А что со сборной будет, ведь от неё все ждут хотя бы выхода из группы? Снова будет сплошной негатив, если этого не произойдёт.

— Трудно сказать, что будет, но я уверен, что она всё-таки пробьётся в плей-офф. Если нет — это будет провал. Футболистов начнут поливать грязью, причём это будет происходить очень долго. Однако не стоит об этом думать. У нас такой менталитет, что все играют в футбол, кроме самих футболистов.

Люди не понимают, как мы относимся к футболу, к тренировкам. Я тоже этому поддаюсь, могу на трибуне сказать: «Ну чего ты не туда отдал? Надо было так». Со стороны судить легко, а на поле совсем другая ситуация. Повторюсь: мы обязаны выйти из группы, это наша первая задача. А там уже как пойдёт.

— Для выхода в плей-офф придётся обыгрывать сборную Египта. Вы видели, как сейчас играет её лидер Мохамед Салах?

— Салах в «Ливерпуле» и Салах в сборной — это два разных футболиста. Я смотрел на египтян, знаю об этом. Даже Месси не может взять и один обыграть всю команду. Да, Мохамед — хороший футболист, против него будет тяжело. Но футбол — это коллективная игра. Наличие Салаха не говорит о том, что Египет выиграет чемпионат мира. Это хорошая, добротная команда, но я уверен, что она далеко не пройдёт. А вот с Уругваем у нас будет борьба, южноамериканцы будут фаворитами.

— Вы не исключаете того, что сборная России может и первое место занять?

— Будем за него играть с Уругваем. Давайте будем оптимистичными.

— Кто самый сильный игрок в группе A — Мохамед Салах или Луис Суарес?

— Если брать индивидуально, то Салах. А в команде Суарес будет сильнее. Его Уругвай на голову сильнее, чем Египет.

— Способен ли кто-нибудь из российских футболистов проявить себя столь же ярко, как Аршавин на Евро в 2008 году?

— Фёдор Смолов и Александр Головин — ведущие игроки национальной команды на сегодня. Они могут выстрелить и так же, как наше «бронзовое» поколение, отправиться в Англию. Весь мир будет следить за чемпионатом мира и футболистами. Головину, возможно, уготована дорога в один из ведущих европейских чемпионатов.

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— А нужно ли ему уезжать?

— Да, я ему категорически советую попробовать. Мне тяжело было решиться на это. Другой чемпионат, другой язык, другие футболисты, другой уровень футбола — всё новое. У меня присутствовала боязнь, если честно. Но я всё-таки решился и не жалею об этом. Я вырос как футболист, потому что играл с отличными спортсменами. В английском чемпионате отличная атмосфера, болельщики. Я играл против великих команд: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль». Мне кажется, тут даже думать не стоит. Если тебя приглашают, надо ехать. Вернуться в Россию он всегда успеет.

— Что было сложнее — ехать в Англию или возвращаться?

— Туда поехать было сложно. Можно сказать, что потом было понижение в классе, но всё-таки я вернулся в «Локомотив». Эта команда ставила задачу стать чемпионом, а не бороться за выживание. Я не жалею о возвращении. Так произошло, судьба распорядилась. Я вообще не жалею ни о чём, что касается карьеры.

— Кого в Англии помнят лучше — вас или Аршавина?

— Не знаю, трудно сказать. Одни болельщики, наверное, любят Андрея, другие — меня.

Павлюченко о публикациях в английских СМИ

— Английские СМИ нагнетают обстановку перед чемпионатом мира, рассказывают, что в России будет повторение беспорядков в Марселе. Что вы об этом думаете?

— Это они так боятся приезжать. Если серьёзно, то это просто разговоры. Никакой агрессии не будет. Всё пройдёт нормально. Журналисты не знают о России ничего, берут информацию из других СМИ, из телевизора. Водка, холод, агрессия — это всё, что они знают. Я уверен, что те, кто приедет на чемпионат мира, не захотят возвращаться назад.

— А вы как опишете Россию в трёх словах?

— Гостеприимная, непьющая и добрая. По каждому пункту о нас думают наоборот, но это не так.

RT благодарит компанию New Balance за помощь при организации и проведении интервью.