«Баланс между опытом и молодостью»: Черчесов о составе сборной России на ЧМ по футболу

Работа над формированием состава сборной России на чемпионат мира по футболу велась на протяжении нескольких лет. Об этом заявил Станислав Черчесов сразу после обнародования списка из 35 футболистов, вызванных на контрольные матчи национальной команды. Кроме того, специалист рассказал о принципах, которыми руководствовался тренерский штаб при отборе игроков, а также назвал цели, стоящие перед россиянами на домашнем мировом первенстве.

— Чем руководствовался тренерский штаб, вызывая тех или иных игроков в состав сборной?

— Решение о том, кто войдёт в сборную, не было принято в последний момент. Работа велась на протяжении двух лет: мы наблюдали за всеми в равной степени. Поэтому выбор пал на тех, кто готов выполнять поставленные задачи. Единственная срочная корректировка была сделана за час до обнародования состава. Мне позвонил Эдуард Безуглов и сказал, что у Александра Селихова травма. Михаил Вартапетов подтвердил информацию, и вместо Александра в состав был включён Сослан Джанаев. Надеемся, что до понедельника, когда список нужно будет отдать в ФИФА, больше изменений не произойдёт.

— Существуют ли ещё какие-либо принципы?

— Конечно, формируя состав, мы отталкиваемся и от соперника. Так, на Кубке конфедераций у нас в команде был Тарасов, перед которым стояла задача сдержать Новую Зеландию. И выбор был сделан правильно.

— Многие критикуют тренерский штаб за то, что в состав команды включено слишком много молодых футболистов, не имеющих опыта игр за сборную на крупных турнирах. Вы с этим не согласны?

— Ни одна команда не обходится без таких игроков. Но мы считаем, что необходимо соблюдать баланс между опытом и молодостью. А в России достаточно много талантливых ребят, проявляющих себя не только на внутреннем чемпионате, но и в Европе. Да и опытных тоже нужно уметь правильно подготовить.

— Но таким опытным игроком мог стать Андрей Аршавин. Почему вы не вызвали его?

— Да, Андрей — уважаемый футболист, но давайте не будем ставить меня и футболистов в неудобное положение. Оценивая заявку, эмоции необходимо оставить в стороне.

Могу сказать только одно: Аршавина 10-летней давности я бы с удовольствием включил в национальную команду.

— Не возникнет ли у молодёжи проблем с адаптацией в новом коллективе?

— У каждого футболиста адаптация происходит по-разному. Так, Селихов, когда в первый раз приехал в команду, вроде и знал меня по «Амкару», а на первом сборе был сам не свой. Лунёв же, напротив, сразу почувствовал себя как дома. Не знаю пока, как себя поведут Фёдор Чалов и Александр Ташаев, но время у них ещё есть.

Андрей Аршавин в составе сборной России, 2008 год

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— А что касается бразильца Фернандеса, не возникнет ли у него проблем в связи с языковым барьером?

— Мы недавно общались с Марио, он прекрасно понимает русскую речь, просто пока не может ответить. Для меня важнее, что футболист реагирует на поставленные задачи и справляется с тренерской установкой. Поэтому знание языка не является главным аспектом для вызова или невызова в сборную.

— Последними соперниками сборной России по товарищеским матчам перед чемпионатом мира станут национальные команды Австрии и Турции. Почему выбор пал именно на эти сборные?

— Контрольная игра со сборной Австрии была выбрана, скорее, по территориальному признаку. На поединок придёт много болельщиков, так как команда местная. А это очень важно с психологической точки зрения.

Что касается Турции, то мы считаем, что она чем-то напоминает Уругвай. Они тоже южане, поэтому стиль игры может быть похожим. Кроме того, мы им остались должны ответный матч за товарищескую игру в Анталье.

— Запасным вратарём сборной, помимо Габулова и Джанаева, стал Андрей Лунёв. Травма позволит ему выйти на поле, если потребуется?

— Я знаю, что перед игрой с «Локомотивом» ему сделали дополнительное обследование в Москве, которое показало, что он уже готов к работе в общей группе, хотя в последнем матче «Зенита» он вряд ли сыграет. Но вратарская специфика такова, что, если у игрока что-то болит, это не значит, что он не может стоять в воротах. У меня была подобная травма, поэтому я уже дал ему пару советов. Контрольные матчи нужны для того, чтобы понять, стоит ли дать ему шанс сыграть за сборную.

— Травмы Георгия Джикии и Олега Шатова не позволили им попасть даже в расширенный состав сборной?

— Тут необходимо учитывать характер травмы. Для обычного человека Джикия больше чем здоров. Но он не в состоянии работать в общей группе, а получать интенсивные нагрузки ему разрешат только в середине июня. В сборную же вызваны те, кто готов в эту самую минуту. То же самое касается и Шатова, на которого мы очень рассчитывали.

— Почему Юрия Газинского предпочли Денису Глушакову, который попал лишь в расширенный состав команды?

— В этой ситуации мы отталкивались от состояния каждого игрока на данный момент. За последние семь игр Юрий набрал форму, которая нас полностью устраивает. Никто не отрицает заслуг Дениса, но, когда один игрок теряет позиции, другой набирает.

И, разумеется, то, что Глушаков не забил пенальти в матче с «Тосно», не стало ключевым фактором при определении состава сборной. У нас с ним отличные отношения, но это футбол, и здесь мы руководствовались исключительно спортивными принципами.

— Алан Дзагоев также попал в состав сборной на контрольные матчи. Он полностью готов к играм?

— Мы рассчитываем на Дзагоева. Я общался с медицинским штабом ЦСКА, и они заверили меня, что он восстановился и даже был готов выйти в игре с «Арсеналом», но тренеры не стали рисковать из-за перебора жёлтых карточек. Насколько мне известно, в последнем туре он сможет выйти на поле.

— Сложно наблюдать за такими игроками, как Денис Черышев, которые не играют в российском чемпионате?

— В Барселоне был мой человек, который следил за Денисом, стабильно играющим все матчи в Испании. Кроме того, предыдущий сбор показал, насколько хорошо он может себя проявить. Поэтому по поводу него у меня сомнений не возникало.

— Некоторые футболисты сыграют в сборной на новых для себя позициях. Будет ли им комфортно?

— Александр Ерохин играет в «Зените» второго опорного полузащитника и показывает там себя очень достойно. Поэтому его статистика в клубе весьма убедительна для перехода на новую позицию. Что касается Миранчука, то в национальной команде ему больше подходит место нападающего. Но стоит отметить, что его тактический кругозор в этом сезоне значительно расширился. Он прибавил на обеих позициях, что пойдёт нам только на пользу.

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— Артём Дзюба не был вызван в сборную на товарищеские матчи с Францией и Бразилией. В связи с этим многие посчитали, что у вас с ним возник конфликт и на чемпионат мира он тоже не поедет. Сейчас мы видим его в списке. Как вы можете это прокомментировать?

— Часто в прессе встречаю мнение, что у нас с Артёмом существуют какие-то проблемы, но абсолютно не понимаю, откуда оно могло взяться. Он сам сказал, что после Кубка конфедераций не набрал должную форму и не смог проявить себя в «Зените». Поэтому ему просто необходимо было время на адаптацию.

— Говорят, что у Фёдора Смолова наступил кризис. Но тренерский штаб включил его в состав команды на контрольные матчи. Это говорит о вашей уверенности в нём?

— Давайте уважать то, что у нас есть. Мне кажется, что последние голы Смолова в Европе воспринимались иначе. Поэтому не стоит раскидываться эпитетами «кризис» или «плохой подбор футболистов». У нас есть задача и есть план её решения.

— И какова эта задача?

— Знаете, в тяжёлой атлетике надо начинать с веса поменьше. Наш самый маленький вес — это групповой этап. Но, разумеется, это не максимальная цель.

— Уже думали о том, кто станет капитаном сборной России на чемпионате мира?

— Им станет Игорь Акинфеев.