«Этот сезон — самый сложный в карьере»: Сёмин о титуле «Локомотива», отношениях с Геркусом и песнях фанатов
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- © Maksim Konstantinov
«Я не был неуспешным тренером»
— Юрий Павлович, у вас в этом году теперь два Дня Победы, не так ли?
— Один День Победы есть всегда. Это для нас всех очень важный праздник. Второй, вы правильно сказали, был недавно. Тогда мы хорошо порадовали своих болельщиков. Очень долго лидировали и всё-таки добились своего.
— Вы порадовали не только своих фанатов. Приходилось слышать от болельщиков других команд, что они рады за «Локомотив» и лично за его наставника. Даже на матче с «Зенитом» на гостевом секторе был баннер со словами уважения к вам. Можно сказать, что Юрий Сёмин стал олицетворением успешного российского тренера, который много лет не сдаётся. Как вам эта роль?
— Я и не был неуспешным. Если бы я был таким, то меня бы не приглашали несколько раз работать в «Локомотив». Мне очень приятно, что даже чужие болельщики проявляют уважение, я им благодарен. Фанаты вправе высказывать своё мнение на этот счёт. Мы играем ради них. Раз мы их порадовали, то отсюда эта симпатия. Почему ко мне такое внимание? Это нормальная жизненная ситуация. Кого-то любят, кого-то нет, кого-то больше критикуют, кого-то меньше.
— После завоевания чемпионства вы ответили на реплику бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской и сказали, что её заслуги в нынешнем успехе нет. Но некоторые болельщики не согласились с вами — сказали, чтобы так взлететь, сначала нужно достичь дна. Может быть, в этом есть доля истины?
— Я уже высказался на этот счёт, не хотелось бы лишний раз возвращаться. Лучше поговорить о нашей радости, победе и том, что мы хорошо работали. Этот сезон был сверхтяжёлым. Наверное, самым сложным в моей карьере. На нас никто не ставил, не рассматривал даже как лидеров первенства. Но это же хорошо, когда неожиданно появляется команда, которая может выиграть. Это пример для других клубов — нет ничего невозможного. Я много раз говорил, как это произошло. У нас была очень хорошая атмосфера внутри коллектива, игроки хорошо работали. Они завоевали сердца болельщиков своей искренностью, трудоспособностью. Концовка сезона получилась трудной, но мы пообещали поклонникам победить и сделали это.
— Вы говорите об этом сезоне как о завершённом, но остаются ещё тренировки и игра с тульским «Арсеналом». И игроки не отбывают номер, рубятся во время «двусторонок». Значит ли это, что с мотивацией на последний матч чемпионата у команды не возникнет проблем?
— Мы хотим побеждать постоянно, всегда настраиваемся на положительный результат. Вы видели, что на тренировке футболисты выкладываются, большое удовольствие наблюдать за этим. После всех этих празднеств мотивация остаётся, игроки в великолепной форме. Мне кажется, если бы сезон продолжался, то мы на этой положительной ноте пошли бы ещё дальше. Но всё-таки дадим кое-кому отдохнуть. Например, Джефферсону Фарфану нужно лететь в Перу, готовиться к чемпионату мира. У тех, кто реже появлялся на поле, будет возможность выступить. Мы всё равно серьёзно относимся к последней встрече сезона. Как чемпионы, должны достойно его завершить. Победы мотивируют так, что хочется выигрывать ещё и ещё.
— Во время тренировки вы бросили фразу «Можно же ещё чемпионат продолжать». У ваших игроков такой запас энергии, что они могли бы и дальше играть?
— Именно. Раньше в некоторых матчах казалось, что сил уже не осталось, но я ошибался.
— Вы слышите, что поют и кричат про вас на стадионе в Черкизове? Всех на трибунах волнует этот вопрос.
— Да. Мне это очень приятно. Это заставляет работать ещё лучше. «Локо» вернулся к уровню топ-команд, которым верят болельщики. Нам очень помогла их поддержка за последний период. Мы были едины с фанатами. Сейчас, правда, на нас лежит ещё больше ответственности. Будет Лига чемпионов, нужно защищать титул, выигрывать Суперкубок России. Если сейчас остановимся, то у команды не будет прогресса. Необходимо двигаться вперёд.
— Помните, когда «Локомотив» в последний раз собирал полный стадион на матче с немосковской командой?
— Это было очень давно, в те хорошие времена, когда красно-зелёные были фаворитами в чемпионате России. То, что это случилось вновь, одно из наших самых главных достижений. Можно сказать, что наше первенство очень интересно, раз матчи посещают столько людей: в Краснодаре приходят по 40 тысяч, наш стадион заполняется: на играх со «Спартаком» были полные трибуны, на ЦСКА и «Зените» — тоже. Наш футбол идёт вперёд. Это показывает, что он находится на правильном пути.
— На ваш взгляд, президенту и спортивному директору клуба не стоит лезть в футбол, селекцию команды. Вы по-прежнему так считаете?
— Своё мнение я не меняю — каждый должен заниматься своим делом
— Но ведь эта схема сработала с такими игроками, как Фарфан, Эдер, Мацей Рыбус, которых не вы звали в команду.
— Эта схема не будет работать без многих составляющих, разных мнений. Были такие истории, когда спортивный директор говорил, что нам не подходит Соломон Кверквелия, а ведь это большая ошибка. Был большой вопрос по Миранчукам. Это настолько показательно, что лучше к этой теме не возвращаться.
— Правда, что вы даже не общались с Рыбусом перед его подписанием?
— Я знаю его очень давно. В межсезонье он был моей кандидатурой, которую хотелось приобрести. Очень хотел видеть его в команде.
— И всё-таки, после матча с «Зенитом» было заметно, что вы не празднуете с президентом клуба Ильёй Геркусом, были отстранены от него…
— У нас нормальные отношения. Бывают профессиональные разногласия, это часть футбольной жизни. В них рождается правильный путь к решению проблем. Ничего страшного нет.
— Ситуация с разногласиями может поменяться в связи с чемпионством и новыми задачами на будущий сезон?
— А что должно поменяться? Пускай лучше всё останется прежним, и мы снова выиграем чемпионат.
«Если объединить Геркуса и Смородскую, получится хороший руководитель»
— Если сравнивать бывшего и нынешнего врачей «Локомотива» — Александра Ярдошвили и Сергея Хайкина — кто лучше?
— Я не могу ответить на этот вопрос, это дело определённой комиссии. Наверное, лучший тот, кто больше раз помогал своей команде становиться чемпионом. Не понимаю, к чему эти сравнения. У Ярдошвили нужно поучиться и спросить, как он умудряется с каждым клубом выигрывать золотые медали.
— Вы говорили, что уход Рената Янбаева и Майкона из команды — это потеря. Остаётесь при своём мнении?
— Майкон — да, был потерей. А Янбаев был хорошим игроком, когда играл за нас, но он принял решение уйти. А бразилец хотел остаться. У нас не было флангового игрока, с ним мы были бы значительно сильнее.
— Что происходит с Ари?
— Ничего. Он хорошо работает, играет в отдельных матчах. В какой-то степени ему помешала травма, он форсировал подготовку к встречам с «Ниццей» в Лиге Европы. В межсезонье мы вправе ждать, что он вернёт себе былые кондиции. Я верю во всех футболистов.
— Кто из членов тренерского штаба клуба, ваших же воспитанников, прогрессирует больше всего?
— Заслуга каждого очень велика, потому что все знают, как завоёвывать титулы. Это очень сильные в психологическом плане ребята. Они все прогрессируют в тренерском мастерстве.
— В каком направлении вы хотите двигаться в плане усиления команды на будущий сезон?
— В победном. Усиление обязательно нужно, а в чём именно это будет выражаться, зависит от многих обстоятельств — от финансовых возможностей, желания игрока прийти. Свежая кровь всегда нужна. На карандаше у меня никого нет, а вот в голове есть.
— Это был ваш лучший сезон?
— Его главным достижением стало возвращение болельщиков на стадион. Мы приносили им радость. Чемпионское звание очень дорогого стоит. Было очень тяжело, так же как и в 2002 и 2004 годах. Киевский период, лучший результат в истории «Мордовии», третье место с «Габалой» в чемпионате Азербайджана — тоже важные моменты, я всегда был счастлив. Так же как и сегодня.
— Как вам работается со Станиславом Сухиной в качестве начальника команды?
— Не надо переходить на конкретные личности. У нас хороший коллектив, который всецело исполняет свои обязанности, имеет свои жизненные правила, хорошо контактирует с игроками. К нему нет вопросов.
— Эрику Штоффельсхаусу скажете спасибо за прошедший сезон?
— Ему, прежде всего, нужно выучить русский язык, чтобы нам было проще общаться. Не я решаю, стоит ли ему оставаться.
— А теперь блиц-опрос. Маринато Гильерме или Сергей Овчинников?
— Оба.
— Франсиско Лима или Игорь Денисов?
— Если бы они были сейчас в команде, то играли бы вместе. Было бы фантастически.
— Соломон Кверквелия или Малхаз Асатиани?
— Тоже могли бы в паре выступать в центре обороны.
— Джефферсон Фарфан или Дмитрий Сычёв? Или они бы тоже неплохо смотрелись в связке?
— Конечно, они бы замечательно сочетались. Фарфан справа, а Сычёв в середине.
— Говорят, вы всё-таки первое время не были довольны Фарфаном…
— Он не был в тех кондициях, которые нужны команде. Но со временем он стал приносить пользу.
— Вадим Евсеев или Владислав Игнатьев?
— Игнатьев может играть и слева, и справа, а Евсеев был только справа. Если по разным флангам поставить, то будет отлично.
— Вы, кстати, следите за успехами Вадима в «Амкаре»?
— Да, он нам преподнёс сюрприз. Но это даже хорошо, что мы ему проиграли. Иначе вы бы задавали вопросы о том перенесённом матче.
— Хотели бы всех своих успешных воспитанников собрать вместе в команде?
— Конечно, чтобы все они работали на благо «Локомотива». А кто ещё должен делать это, если не те, кто побеждал? Кто знает, как добиваться успеха? Они отдали часть жизни клубу, подняли железнодорожников на большую вершину. Здесь им и трудиться, а не тем, кто пришёл со стороны. В «Милане», например, бывшие футболисты обязательно потом получают должность.
— Последний вопрос: Ольга Смородская или Илья Геркус?
— Интересный вопрос (смеётся). Каждый из президентов имеет свои хорошие качества. Если их объединить, то тоже получится хороший руководитель. Так же хорошо работали Валерий Филатов, Николай Наумов.
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