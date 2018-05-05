Первое золото за 14 лет: «Локомотив» стал чемпионом России после победы над «Зенитом»

Московский «Локомотив» стал новым чемпионом России по футболу. Это произошло после домашней победы над «Зенитом» в 29-м туре РФПЛ. Автором золотого гола за три минуты до финального свистка стал Эдер. Подопечные Юрия Сёмина выиграли золотые медали первенства впервые с 2004 года. Как «Локомотив» стал лучшей командой сезона — в репортаже RT.

5 мая столица футбольной России переехала в Черкизово. Именно здесь на стадионе «РЖД Арена» решалась судьба чемпионства. В случае победы над «Зенитом» «Локомотив» становился недосягаемым для конкурентов и впервые за 14 лет забирал золото отечественного первенства. По такому случаю РФПЛ даже доставила чемпионский кубок на арену.

Не сомневались в победе и поклонники железнодорожников. Уже за час до матча они заполнили территорию стадиона. Все билеты на важнейшую игру были проданы за несколько дней до матча. Некоторые болельщики спрашивали у прохожих, есть ли у них лишний билетик, но это было бесполезно.

А заранее купившие билеты любители футбола громогласно скандировали фамилию тренера Юрия Сёмина, накануне продлившего контракт с клубом. Наставника своей команды болельщики «Локо» действительно боготворят. Именно он оказался центральной фигурой специального баннера, который фанаты красно-зелёных вывесили перед игрой.

Перформанс хозяев также подчёркивал близость чемпионства, как и золотые конфетти, которые перед игрой выпустили в небо возле знаменитого паровоза.

Однако футболисты «Зенита» чужими на этом празднике жизни быть вовсе не собирались. Питерцы всё ещё борются за медали и путёвку в Лигу чемпионов, и осечка в Черкизове могла лишить их последней возможности добиться поставленной цели. Правда, в отличие от «Локо», вопрос с тренером в «Зените» стоит остро. Ни для кого не секрет, что Роберто Манчини в ближайшее время может возглавить сборную Италии.

Напоследок зарубежному специалисту пришлось решать неприятную задачу — искать замену травмированному Браниславу Ивановичу. В результате питерцы сыграли в два центральных защитника, а 17-летний Илья Скроботов остался на скамейке.

У «Локомотива» также произошла замена в центре обороны по сравнению с предыдущим матчем. Совершивший результативную ошибку в Краснодаре Неманья Пейчинович начал игру в запасе, зато на поле вернулся Ведран Чорлука. Вдобавок вышел в основе Мануэл Фернандеш, продолжающий испытывать дискомфорт из-за травмы ребра.

Сама игра в первом тайме получилась куда менее яркой, чем атмосфера на стадионе. Футболисты действовали скорее по принципу «лишь бы чего не вышло» и крайне осторожно распоряжались мячом. Небольшим преимуществом владели хозяева, подгоняемые болельщиками, но за первые 45 минут у ворот Юрия Лодыгина не возникло ни одного по-настоящему опасного эпизода. Запомнился лишь дальний удар Алексея Миранчука в руки голкиперу да пара прострелов с флангов.

В основном же хозяева стремились проводить быстрые атаки силами братьев Миранчук, Фернандеша и действовавшего на острие Джефферсона Фарфана. Впрочем, перуанец мяч получал довольно редко.

Ещё больше скучал на противоположной половине поля Антон Заболотный. Форвард «Зенита» пытался навязывать борьбу Чорлуке и Соломону Кверквелии, но преуспевал нечасто. С флангов же фактурного нападающего не слишком активно поддерживали Себастьян Дриусси и Далер Кузяев.

Опасных моментов гости также практически не создали. Неточный удар Матиаса Краневиттера в ближний угол и выстрел Дриусси в небеса таковыми можно назвать лишь с большой натяжкой.

Однако второй тайм получился куда интереснее. После перерыва хозяева резко увеличили обороты и буквально прижали маститого соперника к воротам. Тонкие комбинации игроков «Локо» у штрафной зачастую становились для защитников «Зенита» настоящей проблемой. Особенно на левом фланге обороны страдал возрастной Жирков, от которого раз за разом уходил Миранчук.

У ворот гостей было по-настоящему жарко, хотя до опасных моментов доходило не так часто. Например, хороший удар издали нанёс Алексей Миранчук, но Лодыгин перевёл мяч на угловой.

Самый заметный эпизод произошёл в середине тайма, когда Джефферсон Фарфан убежал на рандеву с Лодыгиным, финтом обыграл его и отправил снаряд в сетку. Радости болельщиков не было предела, на газон уже полетели разноцветные конфетти, вот только перуанец в момент получения мяча забрался в офсайд.

У «Зенита» же в атаке не получалось вообще ничего. Питерцы действовали явно на отбой и обходились выносами вперёд на одинокого Заболотного. За двадцать минут до конца Манчини убрал с поля Жиркова и выпустил вместо него молодого полузащитника Дмитрия Плетнёва, который отправился в опорную зону. Кришито сместился на левый фланг защиты, а Матиас Краневиттер опустился в центр.

К сожалению, в этот момент выяснилось, что Жиркову пришлось покинуть поле из-за повреждения голеностопа. Насколько серьёзна травма защитника, сказать пока сложно, но находившийся на стадионе главный тренер сборной России Станислав Черчесов с грустью наблюдал за тем, как Жирков, сильно хромая, уходит на замену.

На какое-то мгновение показалось, что «Зениту» удалось отодвинуть игру от собственных ворот, но за три минуты до конца произошло то, чего так ждали фанаты «Локо». После прострела с правого фланга вышедший на замену Эдер вколотил мяч под перекладину. Замена Сёмина сыграла на все сто.