Дубль Смолова в ворота «Локомотива», ничья «Зенита» с ЦСКА и победа «Спартака» в Перми: чем запомнился 28-й тур РФПЛ

«Краснодар» обыграл «Локомотив» благодаря дублю Фёдора Смолова и включился в гонку за медали. «Спартак» набрал три очка в Перми и поднялся на второе место. А «Зенит» и ЦСКА впервые встретились на стадионе «Санкт-Петербург» и в третьем матче подряд не смогли поразить ворота друг друга. Главные события 28-го тура чемпионата России по футболу — в материале RT.

Аншлаг на стадионе и боязнь чемпионства

«Локомотив» в матче с «Краснодаром» мог досрочно оформить чемпионство. Для этого команда должна была одержать победу. Поклонники железнодорожников верили в успех клуба и совершили один из самых массовых выездов сезона. Южный город посетили несколько тысяч болельщиков красно-зелёных, а вся гостевая квота билетов в размере 10% от общего числа оказалась выкуплена за несколько дней до игры. Не осталось свободных кресел и на других секторах. Все 34 055 мест оказались заняты.

В итоге собравшиеся на трибунах любители футбола стали свидетелями довольно напряжённого матча. Для обеих команд на кону стояло слишком многое, и футболисты старались избегать риска. Преимуществом владел «Краснодар», которому победа была необходима, чтобы не потерять шансы на медали и попадание в Лигу чемпионов. В итоге за весь первый тайм команды создали один по-настоящему опасный момент. Фёдора Смолова вывели на рандеву с Маринато Гильерме, но нападающий в падении не сумел пробить голкипера.

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Решающим отрезком матча стала середина второго тайма. У «Локо» опаснейшие моменты упустили братья Миранчук. «Краснодар» же свои шансы реализовал, и оба гола гости привезли себе сами. Сперва Антон Миранчук на углу штрафной нарушил правила на Сергее Петрове, и Смолов реализовал пенальти. А спустя минуту Неманья Пейчинович подарил Фёдору мяч на ровном месте. С первой попытки нападающий не сумел переиграть Гильерме, а вот со второй с острого угла пробил безупречно.

Таким образом, Смолов прервал свою сухую серию в матчах чемпионата, которая тянулась с 3 марта, и догнал в гонке бомбардиров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Квинси Промеса. На счету обоих футболистов теперь по 14 голов.

«Локомотив» же упустил возможность стать чемпионом за три тура до финиша и существенно осложнил себе жизнь. Да, команде по-прежнему достаточно набрать два очка, чтобы занять первое место, но при этом команда Юрия Сёмина не выигрывает в трёх последних турах, а в двух оставшихся ей предстоит встретиться с «Зенитом» и «Арсеналом», которым очки нужны не меньше. Похоже, интрига продлится до самого последнего тура.

Третья нулевая ничья и 400-й матч Березуцкого в РФПЛ

Матчи «Зенита» и ЦСКА в последнее время получаются напряжёнными и нерезультативными. Не стала исключением и первая встреча команд на стадионе «Санкт-Петербург». Футболисты стремились сыграть как можно проще, сводя риск ошибок к минимуму. В первом тайме моментов у ворот обеих команд практически не было, к тому же хозяева остались без Бранислава Ивановича. Сербский центральный защитник получил травму в самом начале матча и теперь рискует пропустить чемпионат мира.

Второй тайм получился куда интереснее. Поначалу преимуществом владели армейцы, которые высоко прессинговали оппонента и проводили быстрые атаки. Самый реальный шанс отличиться в составе ЦСКА упустил молодой Константин Кучаев. После прострела Ахмеда Мусы с левого фланга никем не прикрытый полузащитник едва не попал в дальний угол. При этом Юрий Лодыгин спасти свою команду был уже не в состоянии.

«Зенит» ответил стопроцентным моментом Доменико Кришито. После подачи углового итальянец головой бил с линии вратарской, но Игорь Акинфеев каким-то чудом умудрился среагировать и достать мяч.

Таким образом, команды в третий раз подряд свели матч к нулевой ничьей, а суммарно не могут поразить ворота друг друга уже семь таймов или 315 минут. А самое главное ничья де-юре оставила «Зенит» без чемпионства. Обойти «Локомотив» сине-бело-голубые уже точно не смогут.

На трибунах фанаты устроили яркий перфоманс, достойный лучших европейских образцов, и заодно исполнили новую песню Сергея Шнурова о «Зените».

Также необходимо отметить Василия Березуцкого, который стал пятым игроком, проведшим 400-й матч в чемпионате России. До него подобный рубеж покорился Сергею Игнашевичу (487), Сергею Семаку (456), Дмитрию Лоськову (453) и Игорю Семшову (433). Любопытно, что на троих братья Березуцкие и Игнашевич, составившие в воскресенье оборонительное трио ЦСКА, провели в РФПЛ более 1200 встреч.

Отсутствие Глушакова и быстрый гол Боккетти

Ничьей в матче прямых конкурентов воспользовался обессилевший и деморализованный «Спартак». Красно-белые после трёх поражений подряд сумели собраться и в Перми обыграли аутсайдера «Амкар». Хозяевам не помогло присутствие на трибунах знаменитого актёра коренного пермяка Николая Наумова, которому защитник красно-чёрных Секу Конде перед матчем даже вручил именную футболку.

Гостям во многом помог набрать три очка быстрый гол в исполнении Сальваторе Боккетти. После подачи с углового итальянец головой направил мяч в ближний угол.

«Амкар» изо всех сил пытался отыграться и создал у ворот Александра Селихова несколько опасных моментов. Бывший голкипер пермяков в этот день действовал не слишком уверенно и пару раз грубо ошибся, играя на выходе, но наказать его за помарки пермяки не сумели.

А вот «Спартак» ошибкой Артура Нигматуллина в концовке матча воспользовался. Вратарь хозяев тоже неудачно сыграл на выходе и фактически смахнул мяч под удар Софьяну Ханни. Новичок красно-белых отметился вторым голом в РФПЛ. «Спартак» одержал важнейшую победу и вернулся на второе место в турнирной таблице.

Но после матча журналистов больше волновало отсутствие в Перми Дениса Глушакова и помощника Карреры Сергея Пилипчука.

В отношении капитана команды Массимо объяснил, что тот не полетел в Пермь из-за ушиба колена. Пилипчук же, по словам главного тренера красно-белых, поехал смотреть матч «Ростова», с которым «Спартаку» предстоит встретиться в следующем туре.

Судейский скандал и первая победа «Уфы» в пяти матчах

Между тем сразу два матча с участием команд из нижней половины турнирной таблицы оказались омрачены судейскими скандалами. Так, в Уфе опытный судья Владислав Безбородов проигнорировал явное попадание мяча в руку защитнику хозяев Алексею Никитину. Пострадавшей стороной оказалась уже вылетевшая из Премьер-Лиги «СКА-Энергия».

«Судья видел, что руки разведены, и мяч попадает в руку, а он отворачивается и внаглую бежит. Как нам ещё выиграть? Удел слабых, так понимаю», — негодовал после матча главный тренер хабаровчан Сергей Передня.

Игра в итоге завершилась победой «Уфы» с минимальным счётом. Единственный мяч в самом начале встречи забил Дмитрий Сысуев. Подопечные Сергея Семака добились первой за пять матчей виктории в чемпионате и вернулись на шестое место в турнирной таблице.

Спорное удаление и губернатор на трибунах

Другой неоднозначный эпизод произошёл в матче «Ростов» — «Тосно». Сражающиеся за выживание гости остались в меньшинстве уже в середине первого тайма. Александр Макаров получил две жёлтые карточки за жёсткие подкаты против Тимофея Калачёва.

В результате хозяева, играя в большинстве, после перерыва всё-таки дожали аутсайдера. Дубль оформил узбекский форвард Эльдор Шомурдов, для которого эти голы стали первым в составе «Ростова». А Валерий Карпин дважды угадал с заменами. Вышедшие на поле со скамейки Александр Зуев и Алексей Ионов отметились результативными передачами.

Помогли команде и болельщики, которые заполнили новую «Ростов Арену» ровно наполовину. Матч посетило 22,5 тысячи зрителей, среди которых оказался и губернатор региона Василий Голубев.

Наставник «Тосно» Дмитрий Парфёнов после матча не выбирал слов в адрес судьи Алексея Матюнина.

«Зачем боковые судьи нужны, зачем нужны помощники, если ты принимаешь то, что ты хочешь принимать!? Безобразие! Безобразие! Это третий тур подряд…» — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».

Понять Парфёнова можно, ведь в игре прошлого тура с «Амкаром» в ворота «Тосно» действительно поставили спорный пенальти в самом начале встречи. А до того в Грозном «Ахмат» забил единственный мяч в ворота коллектива из Ленинградской области из положения вне игры.

Привет Салаху и молчание Дзюбы

К счастью для поклонников «Тосно», потерпел поражение и «Анжи», с которым подопечные Парфёнова ведут борьбу за попадание в стыковые матчи за право остаться в элите. Махачкалинцы на выезде не смогли справиться с «Арсеналом» — 1:2.

Пожалуй, самым ярким моментом матча стал первый гол туляков в исполнении Кантемира Берхамова. Капитан «канониров» обводящим ударом закрутил мяч в дальний угол ворот соперника. 29-летнего полузащитника тут же начали в шутку сравнивать с Мохамедом Салахом, который недавно забил очень похожий мяч в ворота «Ромы» в полуфинале Лиги чемпионов.

Через пару дней после матча на страничке «Арсенала» в Twitter даже появился шутливый пост с видеозаписью гола Берхамова и подписью «Мохамед Салах, ты это видел?».

А вот Артёме Дзюбе на этот раз результативными действиями отметиться не удалось — он упустил пару опасных моментов. Зато Сергей Ткачёв записал на свой счёт сразу две голевые передачи. В текущем сезоне РФПЛ в активе 28-летнего полузащитника числится уже десять баллов за результативность (6 голов + 4 «ассиста»).

Спасительная штанга и неудачная серия

Помимо встречи в Санкт-Петербурге, нулевой ничьей завершились ещё два матча отчётного тура РФПЛ. В частности так и не сумели распечатать ворота друг друга «Динамо» и «Рубин». Пожалуй, самый опасный момент был упущен футболистами уже в добавленное арбитром время. Защитник бело-голубых Иван Темников выполнял подачу в чужую штрафную с левого фланга, а мяч по замысловатой траектории чуть было не влетел в дальний угол — казанцев спасла штанга.

Если бы удача в этом эпизоде улыбнулась динамовцам, то они, наконец, могли бы прервать безвыигрышную серию в матчах с «Рубином», растянувшуюся на шесть лет. В последний раз московский коллектив побеждал казанцев в декабре 2012-го, и с тех пор в «Динамо» остался лишь Антон Шунин.

Удаление и нули в Грозном

Не оказалось забитых мячей и в матче «Ахмат» — «Урал». Впрочем, грозненцы, набравшие хороший ход после прихода на тренерский мостик Игоря Ледяхова и в предыдущем туре разгромившие «Спартак», в первом тайме создали несколько опасных моментов у ворот гостей. Наиболее реальный упустил Магомед Митришев, головой с нескольких метров пробивший в перекладину. В ряде других эпизодов екатеринбуржцев, которые совсем недавно также обыграли «Спартак», спас экс-голкипер грозненцев Ярослав Годзюр.

Опасный момент до перерыва создали и футболисты «Урала». Николай Димитров после передачи Владимира Ильина вышел на рандеву с голкипером, перебросил его, но мяч из пустых ворот вынес Андрей Семёнов.

Второй тайм получился куда более скучным, и лишь в концовке матча произошло событие, заставившее зрителей с интересом взглянуть на поле. Вторую жёлтую карточку за фол на Раванелли получил защитник гостей Михаил Меркулов. При этом бразилец, падая на газон, ударился бедром о шипы бутсы Романа Емельянова. На шортах игрока «Ахмата» даже появилась кровь. Продолжить игру он не сумел, а замен у «Ахмата» к тому моменту не осталось. Доигрывали команды в формате «десять на десять».