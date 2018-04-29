«Буду настаивать, чтобы дети продолжили учить русский»: капитан «Зенита» Кришито — о семье, жизни в Петербурге и ЧМ-2018

За семь лет футбол в России изменился в лучшую сторону. Такое мнение в интервью RT выразил капитан «Зенита» Доменико Кришито. Также итальянский защитник рассказал, как привыкал к жизни в Санкт-Петербурге, кого считает лучшими игроками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и голы в ворота какой команды стали для него самыми запоминающимися.

«Мой метод — это не кричать, а смотреть людям в глаза»

— Осталось три тура до конца сезона в РФПЛ. Команда, наверное, находится не в самом хорошем психологическом состоянии — конкуренты «Зенита» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов идут впереди…

— Действительно, у нас осталось три очень важных матча, в двух из которых мы встречаемся с прямыми конкурентами — ЦСКА и «Локомотивом». С ними у нас идёт основная борьба за первые три места. Всего два очка отделяет нашу команду от второго места, которое даёт прямую путёвку в Лигу чемпионов. В сложившихся обстоятельствах приоритетная задача команды — пробиться в самый престижный клубный турнир.

— Как капитан, чувствуете дополнительную ответственность за результат?

— Безусловно, все ребята чувствуют, что сезон сложился не совсем так, как нам хотелось. Были спады и подъёмы, и спадов, к сожалению, больше. Мы очень хорошо начали, практически не проигрывали в первой трети сезона, но потом остановились. Честно говоря, не могу сказать почему. Всё получилось так, как получилось. Мы не только чувствуем ответственность, но и осознаём необходимость бороться до конца, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Для этого надо наилучшим образом проявить себя в трёх оставшихся матчах.

— Как вас изменила капитанская повязка в психологическом плане?

— Безусловно, она придаёт ответственности. Будучи капитаном, ты представляешь клуб, являешься символом команды. Ты отвечаешь за налаживание связей внутри коллектива, помогаешь новичкам адаптироваться и найти общий язык с партнёрами — как на поле, так и вне его.

— Бывали ли случаи, когда вы повышали голос в раздевалке?

— Кричать на кого-то — это не мой метод. Хотя иногда приходится. Вообще же я предпочитаю смотреть людям в глаза и вкладывать мысль о том, что нужно бороться до конца.

— В «Зените» работали главными тренерами два ваших соотечественника — Лучано Спаллетти и Роберто Манчини. Надо полагать, контакт с вами был ближе, чем с другими игроками. Как это влияло на вас?

— Я очень горжусь тем, что мне довелось работать с такими специалистами, равно как и с Андре Виллаш-Боашем и Мирчей Луческу — они тоже италоязычные тренеры и большие профессионалы. Я счастлив, что мне довелось играть под их руководством. Мысли тренера обычно передаёт помощник Игорь Симутенков. Он тоже говорит по-итальянски.

— Тем не менее во время личных бесед итальянцы наверняка откровеннее разговаривали именно с вами? Или спрашивали совета как у капитана по поводу того, кто из игроков лучше готов к очередному матчу?

— Безусловно, Манчини не раз говорил со мной, как и со всеми остальными игроками. Что касается советов: у нас проходят собрания, на которых каждый может высказаться на любую тему. Нет такого, что тренер решает всё, не прислушиваясь к нашему мнению. Это не возбраняется, а приветствуется.

«Чемпионат мира поможет российскому футболу»

— Олег Шатов, Артём Дзюба и Кристиан Нобоа после ухода из «Зенита» достаточно успешно заиграли в «Краснодаре», «Арсенале» и «Рубине», причём Шатов и Дзюба забили бывшему клубу мячи и отобрали у него очки, которые могли бы помочь побороться за чемпионство. Вам бы хотелось, чтобы сейчас они были в команде? Или конкуренция в «Зените» сейчас такова, что они не прошли бы в состав?

— Я не могу обсуждать решения руководства клуба, говорить, как поступил бы на его месте. Но хочу отметить, что играть в «Зените» — это совсем не то же самое, что играть в других командах. У нас огромная конкуренция на любой позиции. Каждому приходится выкладываться больше.

— Как думаете, в нынешнем состоянии Олег и Артём способны помочь сборной России на чемпионате мира?

— Да, они вполне достойны вызова в национальную команду. Мы играли вместе не один год в разных турнирах. У них есть опыт выступлений на высочайшем уровне. Судя по тому, как Шатов и Дзюба сейчас играют в новых клубах, они могли бы выступать и за сборную.

— Если попрошу вас назвать трёх лучших футболистов сборной России прямо сейчас, кого выберете?

— Фёдора Смолова, Александра Головина и Олега Шатова. Смолова я бы назвал лучшим.

— Кстати, о мундиале. Вы один из немногих иностранных футболистов, кто стал свидетелем преображения российских стадионов. За семь лет они вышли на новый уровень?

— Я приехал в Россию совсем мальчишкой. Итальянцам вообще сложно привыкать к другой стране, тем более к России, такой непохожей на нашу родину. Но я сразу понял, как красив Санкт-Петербург, каким большим клубом является «Зенит», какая у него славная история. Мне довелось начинать свой российский этап карьеры со Спаллетти, одним из величайших итальянских тренеров. Я очень доволен тем, как сложилась моя карьера. В футбольном плане Россия уже не такая страна, как семь лет назад. Пришли новые сильные игроки, чемпионат вышел на высокий уровень. Новые стадионы, новая инфраструктура — всё это будет работать на благо российского футбола. Сам факт, что стране удалось заполучить чемпионат мира, говорит о том, как много изменилось в футболе.

— На каком стадионе самая футбольная атмосфера, если учитывать все составляющие: фанатов, газон, впечатления, раздевалки?

— Если оставить за скобками нашу арену, выберу «Краснодар». Но я знаю, что там, к сожалению, не пройдут матчи чемпионата мира.

— Для вас это удивительно?

— Это, безусловно, разочарование, потому что стадионов такого уровня в мире не так много.

— Баскетболист Дрэймонд Грин любит веселить журналистов, перечисляя по порядку тех игроков, которых выбрали на драфте НБА до него. Вы способны вспомнить все свои голы в России?

— Да, конечно.

— Какой был самым значимым для вас?

— Больше других запомнились те мячи, которые забивал «Спартаку».

— Потому что это самый принципиальный соперник?

— Если не ошибаюсь, я трижды забивал красно-белым, и каждый раз это было незабываемо. Все прекрасно знают, какое между нами противостояние, с какой интенсивностью и борьбой проходят матчи.

— Соперничество с кем из футболистов в России стало для вас самым принципиальным?

— За все эти годы я видел много техничных, быстрых, талантливых футболистов. Пожалуй, в последнее время самым непростым для меня стал Квинси Промес.

— Любопытно, но сборная Нидерландов, за которую он выступает, не смогла отобраться на чемпионат мира в России, как и ваша национальная команда. Что случилось со «Скуадрой адзуррой»?

— Честно говоря, не знаю, почему в стыковых матчах мы не смогли обыграть Швецию. Я, к сожалению, не выходил на поле. Как и все итальянцы, испытываю горечь от пропуска мундиаля, чувство опустошённости. Столько лет участвовать без перерыва и не попасть сейчас — это удар для нас.

— Кто, по вашему мнению, должен возглавить сборную Италии?

— Оставим этот выбор за Итальянской федерацией футбола. Она должна принять это непростое решение. В Италии огромное количество талантливых тренеров. Лично я могу дать положительные отзывы о Лучано Спаллетти и Роберто Манчини. Но у одного контракт с «Интером», а у другого — с «Зенитом».

«Иногда говорить детям «нет» очень полезно»

— Перейдём к нефутбольным темам. В России вас ещё что-то может удивить или вы всё повидали?

— Все люди во всех странах разные. Не могу сказать, что за семь лет я полностью познал русский народ и его привычки. Но я действительно стал лучше разбираться в людях, познакомился с огромным количеством россиян.

— Знакомство с кем произвело наибольшее впечатление?

— Мне нравятся все приятные и жизнерадостные люди, которые любят пошутить. С такими людьми я чувствую себя комфортно.

— Тем, кто восхищается Санкт-Петербургом, советуют перезимовать в городе хотя бы однажды. Насколько вам было тяжело адаптироваться?

— Лично мне было проще, чем моей жене. В то время она была беременна нашим первым сыном, Альфредо. Со временем мы привыкли. А после знакомства с Мигелем Данни (бывшим футболистом «Зенита». — RT) и его женой нам стало гораздо легче. Данни вообще мне очень помог в адаптации.

— Что, по-вашему, в Санкт-Петербурге наиболее итальянское?

— Рестораны.

— Где вы больше всего любите проводить время с семьёй?

— Поскольку у нас двое детей, мы любим гулять по паркам.

— Как часто супруга намекала вам, что пришло время сменить обстановку?

— В этом смысле изменений нет. Моей жене здесь хорошо.

— Жизнь за границей, как правило, хорошо отражается на детях, так как они узнают новые языки. Будут ли ваши дети продолжать изучение русского, когда уедут из страны?

— Моим детям жизнь в разных странах очень помогла. Они говорят по-итальянски, по-английски, по-русски и немного по-филиппински. Надеюсь, что они продолжат изучать языки.

— Как вы думаете, знание русского им пригодится?

— Мне в России хорошо. Когда мы вернёмся в Италию, я, как уже сказал, буду настаивать, чтобы мои дети продолжили изучать как русский, так и английский. На мой взгляд, это сейчас самые важные языки.

— Известно, что итальянцы позволяют детям практически всё. Вы придерживаетесь этой концепции или всё-таки более строгий родитель?

— Вы правы, наказывать детей тяжело. Но иногда говорить им «нет» очень полезно. Наблюдая за тем, как растут твои дети, всегда очень волнуешься за них. Но порой нужно уметь сдержать свои эмоции и быть с ними жёстче.