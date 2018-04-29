Юбилей Березуцкого, путёвка в сборную для Чалова и месть Заболотного: семь причин посмотреть матч «Зенит» — ЦСКА
- Игрок ПФК ЦСКА Василий Березуцкий
- РИА Новости
- © Максим Блинов
Последние шансы для «Зенита» и ЦСКА
Игра в Санкт-Петербурге станет одной из ключевых во многих отношениях. Во-первых, многое решится в борьбе за путёвки в Лигу чемпионов. Как известно, в главный еврокубок попадут все призёры чемпионата страны. После 27-го тура ЦСКА расположился на втором месте и на одно очко опережает «Спартак», а «Зенит» — на два. Таким образом, питерцам необходима победа над прямым конкурентом, чтобы оказаться в первой тройке.
Если подопечные Роберто Манчини оступятся, они рискуют третий год подряд остаться без Лиги чемпионов, ведь в следующем туре им предстоит сыграть с «Локомотивом» на выезде. У ЦСКА и «Спартака» календарь проще: у армейцев остаются две домашние встречи с «Арсеналом» и «Анжи», а красно-белые на «Открытие Арене» сыграют с «Ростовом» и «Динамо».
С другой стороны, для ЦСКА игра в Санкт-Петербурге — последняя возможность побороться за золото. «Локомотив» в 28-м туре играет на выезде с «Краснодаром» и вполне может потерять очки. В таком случае отрыв красно-синих от лидера сократится до четырёх, а то и трёх баллов. Правда, для этого подопечным Гончаренко необходимо обыгрывать «Зенит».
ЦСКА не побеждал «Зенит» четыре года
У ЦСКА выработался стойкий «питерский комплекс». Последняя победа над «Зенитом» пришлась на март 2014-го. Тогда красно-синие дома обыграли принципиального соперника с минимальным счётом благодаря голу Георги Миланова. С тех пор команды провели девять встреч, и ни в одной из них ЦСКА победить не удалось — четыре ничьи, пять поражений. Пожалуй, наиболее болезненная неудача состоялась в финале Кубка России-2015/16, в котором «Зенит» разгромил оппонента — 4:1. Вдобавок тяжёлую травму колена тогда получил Аарон Оланаре. А спустя несколько месяцев армейцы уступили питерцам и в битве за Суперкубок — 0:1.
С тех пор «Зенит» у ЦСКА тоже не выигрывал. Последние три матча между командами завершились вничью, причём в прошлом году соперники в двух встречах ни разу не смогли поразить ворота друг друга. Обе игры армейцы провели уже под руководством Виктора Гончаренко, и обе — в Москве.
Общая же статистика встреч ЦСКА и «Зенита» в чемпионате весьма любопытна. В 45 матчах обе команды одержали по 15 побед и 15 раз сыграли вничью.
Новая встреча Фернандеса и Манчини
В последней встрече между командами забитых мячей болельщики так и не дождались, зато стали свидетелями перепалки Марио Фернандеса с Роберто Манчини. Началось с того, что судья на линии зафиксировал фол натурализованного бразильца на Доменико Кришито, после чего игрок ЦСКА отправился разбираться с судьёй. За последнего как раз и вступился тренер.
В результате разговор на повышенных тонах чуть было не завершился дракой. На место конфликта прибежали футболисты обеих команд, а Игорь Акинфеев даже получил жёлтую карточку за излишнюю активность.
«Я пошёл к лайнсмену протестовать, это увидел Манчини и набросился на меня. Мы повздорили. Честно говоря, я вообще ничего не понял из того, что он говорил. Подозреваю, что и тренер «Зенита» не понял моих слов. В целом, повторю, это игровой эпизод. Вы же знаете, что в жизни я спокойный человек», — объяснял Фернандес после матча.
Василий Березуцкий и 400 матчей в РФПЛ
Ветеран ЦСКА в воскресенье практически наверняка окажется в стартовом составе и станет пятым футболистом, проведшим 400 матчей в чемпионате России. До него эту планку преодолели одноклубник Сергей Игнашевич (486), Сергей Семак (456), Дмитрий Лоськов (453) и Игорь Семшов (433).
Для опытных защитников ЦСКА практически каждый матч становится знаковым. Так, Алексей Березуцкий в прошлом туре провёл 500-ю игру за армейцев во всех турнирах. К слову 400-й матч в чемпионате вскоре должен провести и Игорь Акинфеев. До этого рубежа ему осталось всего семь встреч. А 38-летнему Игнашевичу буквально рукой подать до планки в 500 игр, но летом ветеран практически наверняка завершит карьеру, так и не покорив эту высоту.
Путёвка в сборную для Чалова
С недавних пор бал в ЦСКА правят не только опытные футболисты. Под рукой у Гончаренко хватает и молодёжи, которая уже в ближайшее время должна повести за собой команду. А 19-летний Фёдор Чалов делает это уже сейчас. Первую часть сезона молодой форвард откровенно провалил и оказался на скамейке запасных, но в апреле получил шанс от тренерского штаба и воспользовался им.
В Лиге Европы и РФПЛ он забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Чалов попробует отличиться и в игре с «Зенитом», тем более у него есть реальный шанс попасть в сборную на домашний чемпионат мира.
С нападающими у Станислава Черчесова большие проблемы. Пока в национальной команде незыблемы лишь позиции Фёдора Смолова, однако он в чемпионате не забивал с 3 марта. Артём Дзюба, напротив, в «Арсенале» забивает исправно, но в сборную пока его не вызывают. Зато в национальной команде есть Антон Заболотный, которого известный спортивный журналист Геннадий Орлов сравнил с пианистом, который не умеет играть. Если Чалову удастся сохранить нынешнюю форму до ЧМ, Черчесов, возможно, остановит свой выбор на нём.
У «Зенита» тоже появился молодой воспитанник. Манчини начал подпускать к основе 17-летнего центрального защитника Илью Скроботова. В матче с «Динамо» школьник вышел на поле за пару минут до конца основного времени и принёс питерцам победу. В Туле Манчини уже поставил Илью в старте, но спустя 23 минуты заменил его, объяснив это тактическими соображениями. «Зенит» перешёл на игру в два центральных защитника, а место Скроботова на поле занял правый защитник Игорь Смольников.
Любопытно, доверит ли Манчини молодому футболисту сыграть в важнейшем матче с ЦСКА. Если итальянский специалист вновь решит выпустить на поле трёх игроков обороны в центре, позиции Скроботова фактически безальтернативны, ведь Эмануэль Маммана из-за травмы выбыл из строя на полгода.
Забьёт ли Муса
Если у «Зенита» нападающие в отсутствие травмированного Александра Кокорина практически не забивают, то у ЦСКА с этим проблем нет. Арендованный Ахмед Муса, наконец, начал приносить команде пользу. Для того, чтобы вспомнить о голах, нигерийцу необходимо было поссориться с Гончаренко. Во время матча с «Динамо» нападающий после замены отказался пожать руку главному тренеру, после чего тот выдал в адрес игрока гневную тираду.
Некоторые специалисты после такого отправили бы Мусу в запас в воспитательных целях, но Гончаренко обижаться на футболиста не стал, и тот в ответ принялся забивать. В трёх последних матчах чемпионата Ахмед забил три мяча и отдал две результативные передачи. Именно его дубль позволил ЦСКА в важнейшем матче одержать волевую победу над прямым конкурентом «Краснодаром». Кроме того, нигериец наладил неплохое взаимодействие с молодым Чаловым. Жаль только летом этот дуэт распадётся, ведь легионеру придётся возвращаться в «Лестер».
Огорчит ли Заболотный родную команду
Антон Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» и вполне неплохо смотрелся на сборах, регулярно огорчая соперников питерцев. Однако в официальных матчах у форварда пока всё идёт значительно хуже.
Антон до сих пор не открыл счёт забитым мячам за новую команду. Причём Манчини Заболотному доверяет и предоставляет ему достаточно игрового времени, особенно с учётом травмы Кокорина, но забить новичок не может, хотя моменты форвард создаёт исправно.
Возможно, ситуация изменится в дерби с ЦСКА, ведь Заболотный — воспитанник армейцев. Правда, за основу родной команды нападающий так ни разу и не сыграл, ограничившись молодёжным первенством. Потеснить Сейду Думбия и Вагнера Лава молодому игроку объективно было сложно.
У Заболотного наверняка осталась обида на бывший клуб за то, что шанса ему так и не предоставили. К слову Антон сыграет с ЦСКА уже в третий раз в сезоне. В первой части чемпионата он дважды встретился с армейцами, играя за «Тосно», и в матче первого круга ему даже удалось отличиться.
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