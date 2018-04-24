Чёрная полоса: вслед за вылетом из Кубка «Спартак» практически лишился шансов на чемпионство

Московский «Спартак» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу уступил дома «Ахмату» и практически лишился шансов на защиту титула. За три игры до финиша красно-белые отстают от лидирующего «Локомотива» на семь очков. Попутно столичный коллектив опустился на третье место в турнирной таблице и рискует остаться без медалей и путёвки в Лигу чемпионов. Главный тренер команды Массимо Каррера взял вину за очередное поражение на себя.

Новый шанс на чемпионство

Последние дни выдались для болельщиков «Спартака» крайне тяжёлыми. Ещё недавно казалось, что красно-белые вполне способны оформить «золотой дубль». В победе «народной команды» в Кубке страны поклонники даже не сомневались, а в чемпионате надеялись на осечки лидирующего «Локомотива».

Однако осечки начал делать сам «Спартак». Сперва подопечные Массимо Карреры в важнейшем матче уступили «Уралу» в РФПЛ, а затем сенсационно проиграли «Тосно» в серии пенальти и потеряли надежду на завоевание Кубка.

Но и «Локомотив» оказался небезгрешен. После разгрома «Динамо» в 26-м туре железнодорожники в двух последующих матчах набрали лишь два очка из шести возможных, разойдясь миром с «Ахматом» и «Уфой».

«Спартак» свой матч 27-го тура проводил на день позже лидера, причём красно-белым предстояло встретиться как раз с «Ахматом», который за несколько дней проэкзаменовал две первые команды чемпионата. При этом грозненским коллективом с недавних пор руководит Игорь Ледяхов, несколько сезонов проведший в «Спартаке» в качестве футболиста.

Провал после Кубка

Однако если «Локо» в игре с чеченской командой заработал хотя бы одно очко, то красно-белых ждал очередной, третий за последние дни конфуз. Матч с «Ахматом» стал для действующего чемпиона одним из самых неудачных в текущем сезоне. Команда выглядела абсолютно невзрачно и практически не создавала опасных моментов. В атаке пытались что-то придумать Зе Луиш и Луис Адриано, но если первый по крайней мере цеплялся за мячи в воздухе, то второй был абсолютно незаметен и инертен, несмотря на забитый в концовке гол. Потерялся на поле и Квинси Промес.

А в обороне «Спартак» сыграл в своих наихудших традициях. Гости регулярно убегали в быстрые контратаки, с которыми «Спартак» справиться не мог. К слову, начали матч красно-белые с парой центральных защитников Сальваторе Боккетти — Сердар Таски. Илья Кутепов пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек, а допустивший в последних играх несколько результативных ошибок Никола Максимович остался на скамейке запасных.

Но с новым центром обороны лучше не стало. Уже на 11-й минуте «Ахмат» открыл счёт. Бернард Бериша спокойно убежал к чужой штрафной и прострелил на абсолютно свободного Магомеда Митришева. Нападающему грозненцев оставалось лишь с близкой дистанции послать мяч в сетку. К слову, для него этот гол стал четвёртым в последних четырёх матчах РФПЛ.

А спустя десять минут «Спартак» пропустил вновь. На этот раз соавтором забитого мяча выступил Дмитрий Комбаров, который необъяснимым образом сбросил снаряд точно под удар Исаэлю.

Деморализованные игроки красно-белых продолжали владеть мячом, но не представляли, как можно взломать насыщенную оборону соперника. В основном все атаки хозяев сводились к забросам в штрафную, но высокие защитники «Ахмата» были к этому хорошо готовы.

В перерыве Каррера решил заменить Таски на Максимовича, но этот ход себя не оправдал. Не успел серб выйти на поле, как допустил очередную грубейшую результативную атаку. Бериша на линии штрафной легко обыграл Николу и пробил в ближний угол. Не лучшим образом в этом эпизоде сыграл и Александр Селихов, от рук которого мяч залетел в створ. 0:3. На этом матч можно было заканчивать.

«Спартак» в оставшиеся 40 минут смог забить лишь гол престижа, который записал на свой счёт Луис Адриано. Впрочем, вряд ли он сильно порадовал поклонников красно-белых. Их любимая команда практически потеряла последнюю возможность включиться в борьбу за чемпионство. Мало того, подопечные Карреры опустились на третье место в турнирной таблице, пропустив вперёд ЦСКА, и рискуют не попасть даже в зону Лиги чемпионов. А футболисты «Локомотива», которые наверняка смотрели игру на «Открытие-Арене», облегчённо выдохнули. На данный момент им достаточно в оставшихся трёх матчах один раз победить, чтобы завоевать долгожданное чемпионство.

© Александр Вильф / РИА Новости

«Всегда виноват тренер»

Каррере же после матча оставалось в очередной раз взять всю вину за поражение на себя.

«Когда случаются такие матчи, всегда виноват тренер. Я знаю, в чём ошибся, и оставлю это при себе. Для меня это будет уроком. Такие моменты полезны для роста. Недооценка Бериши? Никакой недооценки не было. Я знаю, как играет этот футболист, знаю, что он быстрый. У нас на флангах работали Комбаров и Андрей Ещенко. Кого ещё я мог туда поставить? Что касается выхода Максимовича, то у Таски была небольшая травма, поэтому ему пришлось покинуть поле», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

Помимо этого, тренер назвал нынешний «Спартак» «самым слабым» на своей памяти.

«Думаю, сегодняшнюю игру мы провели не на своём уровне. Беру всю ответственность за поражение на себя. Никого не обвиняю, вина исключительно на мне. После проигрыша в Екатеринбурге что-то надломилось», — добавил Каррера.

Ледяхов, в свою очередь, отметил, что «Спартак» его ничем не удивил.

«Планировали играть на контратаках, организованно действовать в обороне. Думаю, у нас сегодня это получилось. Испытываю ли угрызения совести, победив команду, за которую играл? Нет, я работаю в «Ахмате», и для меня важно, как играет моя команда. Нам нужны были очки, выходили сегодня, как на последний бой. «Спартак» ничем не удивил, будем откровенны. Мы знали, что у красно-белых крайние защитники высоко поднимаются, и старались использовать этот момент. Средняя линия сегодня у нас сыграла практически без провалов, и результат закономерный», — заявил тренер.