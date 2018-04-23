Каррера взял на себя вину за поражение «Спартака» в матче с «Ахматом»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера взял на себя вину за поражение команды от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Это тренерское поражение. Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер. Я знаю, в чём ошибся, и оставлю это для себя. Для меня это будет уроком. Такие моменты полезны для роста», — приводит слова Карреры «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

Ранее сообщалось, что «Ахмат» обыграл «Спартак» в матче 27-го тура РФПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных