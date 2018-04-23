Каррера взял на себя вину за поражение «Спартака» в матче с «Ахматом»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера взял на себя вину за поражение команды от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Это тренерское поражение. Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер. Я знаю, в чём ошибся, и оставлю это для себя. Для меня это будет уроком. Такие моменты полезны для роста», — приводит слова Карреры «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

Ранее сообщалось, что «Ахмат» обыграл «Спартак» в матче 27-го тура РФПЛ.