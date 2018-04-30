Первый золотой матч, Сёмин против Мусаева и возвращение Смолова: семь причин смотреть игру «Краснодар» — «Локомотив»
- Федор Смолов
- © fckrasnodar.ru
«Локомотив» может стать чемпионом
Для того чтобы впервые за 14 лет завоевать чемпионство, «Локомотиву» после воскресной ничьей конкурентов в Санкт-Петербурге в оставшихся трёх матчах достаточно набрать два очка. Таким образом, победа в Краснодаре сделает железнодорожников недосягаемыми. Хотя, разумеется, команда Юрия Сёмина может просто дождаться осечек соперников или сыграть дважды вничью.
Болельщики «Локомотива» верят, что их любимая команда завоюет чемпионство уже в Краснодаре. На юг России отправилась одна из самых многочисленных делегаций поклонников красно-зелёных в текущем сезоне. За несколько дней до матча они выкупили всю гостевую квоту на стадион — 3400 билетов. Плюс многие болельщики займут места на центральных секторах. Для тех, кто в Краснодар не поедет, клуб устроит трансляцию игры на «РЖД Арене».
В понедельник ждём вас в Черкизове, где мы вместе посмотрим #КраснодарЛоко на большом экране и эксклюзивными прямыми трансляциями!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 26 апреля 2018 г.
🏡 Приходите на «РЖД Арену» к 18:00, располагайтесь на удобных лежаках и наслаждайтесь футболом! А если пойдёт дождь – мы выдадим дождевики 🙂 pic.twitter.com/sdboj8t5Lk
Смолов может прервать сухую серию
Рассчитывать на лёгкую победу «Локо» не приходится. «Краснодар» ведёт отчаянную борьбу за первое в истории клуба попадание в Лигу чемпионов и после выездного поражения от ЦСКА обязан набирать три очка, чтобы не потерять шансы на попадание в тройку.
К слову, игру с армейцами из-за дисквалификации пропустил лучший бомбардир «Краснодара» Фёдор Смолов. В матче с «Арсеналом» он получил спорную жёлтую карточку за симуляцию, которая стала для него четвёртой в сезоне. Клуб пытался добиться отмены предупреждения, но безрезультатно.
Зато в важнейшем матче с «Локомотивом» Смолов выйдет на поле. Фёдор наверняка горит желанием наконец отметиться голом, ведь лучший бомбардир двух последних сезонов РФПЛ не забивал в чемпионате с 3 марта. Тогда он дважды огорчил «Ростов». В результате в гонке снайперов турнира его уже обошёл спартаковец Квинси Промес.
При этом «Локомотив» в последнее время стал настоящим «клиентом» Смолова. В трёх предыдущих сезонах РФПЛ нападающий регулярно поражал ворота железнодорожников.
Ари против бывшей команды
В составе «Локомотива» главной ударной силой в матче наверняка станет Ари, права на которого до сих пор принадлежат «Краснодару». Железнодорожники арендовали бразильца в феврале 2017-го, а летом продлили соглашение ещё на год. Нынешний матч может стать для Ари первым, в котором он сойдётся лицом к лицу с собственной командой (предыдущие он пропускал из-за травм). Даже удивительно, что «Краснодар» по примеру «Зенита» не включил в соглашение об аренде нападающего пункт о выплате компенсации за выход на поле в играх с «быками».
45’ Ничего не добавил судья к первому тайму, который был, быть может, не самым богатым на моменты. Отдыхаем, скоро продолжим! #ЛокоАхматpic.twitter.com/wlPBcYelAV— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 18 апреля 2018 г.
Ари не единственный футболист «Локо», имеющий отношение к «Краснодару». Так, полузащитник Владислав Игнатьев в июле 2012-го перебрался в команду с юга России более чем за €4 млн. На новом месте у него не сложилось, и спустя год Владислав перешёл в другую команду из Краснодара — «Кубань».
За «Краснодар» выступают Роман Шишкин и Ренат Янбаев, которые отдали «Локо» не один год. Но если Роман на новом месте является хотя бы игроком ротации, то 34-летний Ренат за весь сезон провёл лишь три матча во всех турнирах.
Пропустит ли «Локомотив»
Забить «Локомотиву» в чемпионате — задача практически невыполнимая, и весной это удалось только одному футболисту. Речь об Аароне Оланаре, дубль которого принёс «Амкару» сенсационную победу в Черкизове. В шести остальных играх РФПЛ железнодорожники сохраняли ворота на замке. Неслучайно Маринато Гильерме после матча с «Ахматом» вышел на второе место по числу игр на ноль за «Локо». В этом списке натурализованный бразилец теперь уступает только Сергею Овчинникову.
Правда, в двух последних встречах чемпионата красно-зелёные не только не пропускали, но и не забивали. «Ахмату» и «Уфе» удалось отобрать у лидера важнейшие очки. К счастью для поклонников красно-зелёных, осечки допускали и преследователи.
Гиля вышел на чистое второе место в истории клуба по количеству сухих матчей! 🔝— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 19 апреля 2018 г.
Впереди – только «Босс» 😎#ЯрчеПрошлогоpic.twitter.com/sGSCDKcy6T
Яркая игра Классона
Но в Краснодаре «Локомотив» вполне может пропустить, и причина тому — Виктор Классон. Покупка шведского полузащитника у «Эльфсборга» за €2 млн стала настоящим трансферным успехом клуба Сергея Галицкого. 26-летний футболист играет в России чуть больше года, но уже стал в команде своим как на поле, так и в раздевалке. Классон — ключевой игрок «Краснодара». Через него в центре поля идут абсолютно все атаки, и именно он отвечает за движение мяча в решающей части наступления.
В текущем сезоне на счету Виктора во всех турнирах 11 голов и шесть результативных передач. С девятью голами в РФПЛ швед всего на три точных удара отстаёт от Смолова. В четырёх последних турах чемпионата Классон забил трижды. У него образовалась результативная серия из трёх игр, которая оборвалась только матчем с ЦСКА. А по голевым передачам в РФПЛ шведа в команде опережает лишь Маурисио Перейра.
Пока небольшая пауза в игре - гол Виктора Классона! Пушка Виктора Классона! pic.twitter.com/KFzeVoPkdb— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 14 апреля 2018 г.
«Локомотив» выиграл два последних матча в Краснодаре
Одержать победу в Краснодаре «Локо» тоже будет нелегко, но за железнодорожников говорит любопытный статистический факт. Московский коллектив выиграл два последних матча в южном городе с одинаковым счётом — 2:1. В марте 2016-го три очка «Локо» принёс гол Александра Самедова, а в августе того же года — точный удар Эзекила Хенти с пенальти.
Вообще же четыре встречи между командами из последних пяти завершились со счётом 2:1. Серию прервала лишь октябрьская игра оппонентов в Черкизове. «Локо» забил в ворота Андрея Синицына два безответных мяча.
Встреча самого возрастного тренера с самым молодым
Ещё один любопытный предматчевый факт касается возраста главных тренеров команд. Юрий Сёмин и Мурад Мусаев — самый старый и самый молодой специалисты чемпионата соответственно. 70-летний Сёмин по этому показателю сначала уступал Гаджи Гаджиеву, который на два года старше, но после ухода последнего из «Амкара» остался в РФПЛ за старшего.
34-летний Мусаев, в свою очередь, стал самым молодым после ухода из «Ахмата» 33-летнего Михаила Галактионова. Галицкий неожиданно доверился тренеру молодёжной команды после отставки Игоря Шалимова.
Под руководством Мусаева «Краснодар» провёл три матча, в которых одержал две победы и потерпел одно поражение. Встреча со старейшиной российского тренерского цеха наверняка станет для молодого специалиста тяжелейшим испытанием.
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