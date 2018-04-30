Первый золотой матч, Сёмин против Мусаева и возвращение Смолова: семь причин смотреть игру «Краснодар» — «Локомотив»

В матче 28-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Локомотивом» может решиться судьба золотых медалей. Если железнодорожники одержат победу, то станут недосягаемыми для конкурентов. Фёдор Смолов, который вернётся на поле после дисквалификации, и его партнёры будут бороться за путёвку в Лигу чемпионов. А самый молодой тренер текущего сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Мурад Мусаев встретится с ветераном Юрием Сёминым. Почему стоит посмотреть игру в Краснодаре — в материале RT.

«Локомотив» может стать чемпионом

Для того чтобы впервые за 14 лет завоевать чемпионство, «Локомотиву» после воскресной ничьей конкурентов в Санкт-Петербурге в оставшихся трёх матчах достаточно набрать два очка. Таким образом, победа в Краснодаре сделает железнодорожников недосягаемыми. Хотя, разумеется, команда Юрия Сёмина может просто дождаться осечек соперников или сыграть дважды вничью.

Болельщики «Локомотива» верят, что их любимая команда завоюет чемпионство уже в Краснодаре. На юг России отправилась одна из самых многочисленных делегаций поклонников красно-зелёных в текущем сезоне. За несколько дней до матча они выкупили всю гостевую квоту на стадион — 3400 билетов. Плюс многие болельщики займут места на центральных секторах. Для тех, кто в Краснодар не поедет, клуб устроит трансляцию игры на «РЖД Арене».

В понедельник ждём вас в Черкизове, где мы вместе посмотрим #КраснодарЛоко на большом экране и эксклюзивными прямыми трансляциями!



🏡 Приходите на «РЖД Арену» к 18:00, располагайтесь на удобных лежаках и наслаждайтесь футболом! А если пойдёт дождь – мы выдадим дождевики 🙂 pic.twitter.com/sdboj8t5Lk — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 26 апреля 2018 г.

Смолов может прервать сухую серию

Рассчитывать на лёгкую победу «Локо» не приходится. «Краснодар» ведёт отчаянную борьбу за первое в истории клуба попадание в Лигу чемпионов и после выездного поражения от ЦСКА обязан набирать три очка, чтобы не потерять шансы на попадание в тройку.

К слову, игру с армейцами из-за дисквалификации пропустил лучший бомбардир «Краснодара» Фёдор Смолов. В матче с «Арсеналом» он получил спорную жёлтую карточку за симуляцию, которая стала для него четвёртой в сезоне. Клуб пытался добиться отмены предупреждения, но безрезультатно.

Зато в важнейшем матче с «Локомотивом» Смолов выйдет на поле. Фёдор наверняка горит желанием наконец отметиться голом, ведь лучший бомбардир двух последних сезонов РФПЛ не забивал в чемпионате с 3 марта. Тогда он дважды огорчил «Ростов». В результате в гонке снайперов турнира его уже обошёл спартаковец Квинси Промес.

При этом «Локомотив» в последнее время стал настоящим «клиентом» Смолова. В трёх предыдущих сезонах РФПЛ нападающий регулярно поражал ворота железнодорожников.

Ари против бывшей команды

В составе «Локомотива» главной ударной силой в матче наверняка станет Ари, права на которого до сих пор принадлежат «Краснодару». Железнодорожники арендовали бразильца в феврале 2017-го, а летом продлили соглашение ещё на год. Нынешний матч может стать для Ари первым, в котором он сойдётся лицом к лицу с собственной командой (предыдущие он пропускал из-за травм). Даже удивительно, что «Краснодар» по примеру «Зенита» не включил в соглашение об аренде нападающего пункт о выплате компенсации за выход на поле в играх с «быками».

45’ Ничего не добавил судья к первому тайму, который был, быть может, не самым богатым на моменты. Отдыхаем, скоро продолжим! #ЛокоАхматpic.twitter.com/wlPBcYelAV — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 18 апреля 2018 г.

Ари не единственный футболист «Локо», имеющий отношение к «Краснодару». Так, полузащитник Владислав Игнатьев в июле 2012-го перебрался в команду с юга России более чем за €4 млн. На новом месте у него не сложилось, и спустя год Владислав перешёл в другую команду из Краснодара — «Кубань».

За «Краснодар» выступают Роман Шишкин и Ренат Янбаев, которые отдали «Локо» не один год. Но если Роман на новом месте является хотя бы игроком ротации, то 34-летний Ренат за весь сезон провёл лишь три матча во всех турнирах.

Пропустит ли «Локомотив»

Забить «Локомотиву» в чемпионате — задача практически невыполнимая, и весной это удалось только одному футболисту. Речь об Аароне Оланаре, дубль которого принёс «Амкару» сенсационную победу в Черкизове. В шести остальных играх РФПЛ железнодорожники сохраняли ворота на замке. Неслучайно Маринато Гильерме после матча с «Ахматом» вышел на второе место по числу игр на ноль за «Локо». В этом списке натурализованный бразилец теперь уступает только Сергею Овчинникову.

Правда, в двух последних встречах чемпионата красно-зелёные не только не пропускали, но и не забивали. «Ахмату» и «Уфе» удалось отобрать у лидера важнейшие очки. К счастью для поклонников красно-зелёных, осечки допускали и преследователи.

Гиля вышел на чистое второе место в истории клуба по количеству сухих матчей! 🔝

Впереди – только «Босс» 😎#ЯрчеПрошлогоpic.twitter.com/sGSCDKcy6T — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 19 апреля 2018 г.

Яркая игра Классона

Но в Краснодаре «Локомотив» вполне может пропустить, и причина тому — Виктор Классон. Покупка шведского полузащитника у «Эльфсборга» за €2 млн стала настоящим трансферным успехом клуба Сергея Галицкого. 26-летний футболист играет в России чуть больше года, но уже стал в команде своим как на поле, так и в раздевалке. Классон — ключевой игрок «Краснодара». Через него в центре поля идут абсолютно все атаки, и именно он отвечает за движение мяча в решающей части наступления.

В текущем сезоне на счету Виктора во всех турнирах 11 голов и шесть результативных передач. С девятью голами в РФПЛ швед всего на три точных удара отстаёт от Смолова. В четырёх последних турах чемпионата Классон забил трижды. У него образовалась результативная серия из трёх игр, которая оборвалась только матчем с ЦСКА. А по голевым передачам в РФПЛ шведа в команде опережает лишь Маурисио Перейра.

Пока небольшая пауза в игре - гол Виктора Классона! Пушка Виктора Классона! pic.twitter.com/KFzeVoPkdb — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 14 апреля 2018 г.

«Локомотив» выиграл два последних матча в Краснодаре

Одержать победу в Краснодаре «Локо» тоже будет нелегко, но за железнодорожников говорит любопытный статистический факт. Московский коллектив выиграл два последних матча в южном городе с одинаковым счётом — 2:1. В марте 2016-го три очка «Локо» принёс гол Александра Самедова, а в августе того же года — точный удар Эзекила Хенти с пенальти.

Вообще же четыре встречи между командами из последних пяти завершились со счётом 2:1. Серию прервала лишь октябрьская игра оппонентов в Черкизове. «Локо» забил в ворота Андрея Синицына два безответных мяча.

Встреча самого возрастного тренера с самым молодым

Ещё один любопытный предматчевый факт касается возраста главных тренеров команд. Юрий Сёмин и Мурад Мусаев — самый старый и самый молодой специалисты чемпионата соответственно. 70-летний Сёмин по этому показателю сначала уступал Гаджи Гаджиеву, который на два года старше, но после ухода последнего из «Амкара» остался в РФПЛ за старшего.

34-летний Мусаев, в свою очередь, стал самым молодым после ухода из «Ахмата» 33-летнего Михаила Галактионова. Галицкий неожиданно доверился тренеру молодёжной команды после отставки Игоря Шалимова.

Под руководством Мусаева «Краснодар» провёл три матча, в которых одержал две победы и потерпел одно поражение. Встреча со старейшиной российского тренерского цеха наверняка станет для молодого специалиста тяжелейшим испытанием.