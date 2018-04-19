Апелляционный комитет РФС оставил в силе жёлтую карточку Смолова

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе жёлтую карточку нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, которую тот получил во время 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с тульским «Арсеналом».

Об этом сообщает пресс-служба РФС. Таким образом, Смолов пропустит матч 27-го тура РФПЛ с московским ЦСКА, который состоится 22 апреля. Ранее врио главы РФС выразил сожаление, что нормы действующего регламента не позволяют отменить жёлтую карточку Смолова.